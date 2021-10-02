https://ru.sputnik.md/20211002/v-moldove-sokhranyayutsya-rekordno-nizkie-tseny-na-kartofel-45212365.html
В Молдове сохраняются рекордно низкие цены на картофель
В Молдове сохраняются рекордно низкие цены на картофель
В последние две недели все больше стран фиксируют рост цен на картофель. Подорожает ли корнеплод в Молдове? 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T15:28+0300
2021-10-02T15:28+0300
2021-10-02T15:28+0300
цены
молдова
картофель
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В текущем сезоне сохраняется самая низкая цена на картофель на молдавском рынке за последние три года. Об этом а своем сайте сообщает ассоциация сельхозпроизводителей EastFruit. По данным организации, в Молдове оптовые цены на картофель урожая-2021 уже третью неделю находятся в диапазоне 2-3 леев за килограмм (0,11-0,17 доллара).Там же считают, что с нынешнего лета цена картофеля в Молдове самая низкая среди стран ближнего зарубежья. Между тем в последние две недели тенденция роста оптовых цен на картофель охватывает все больше стран – Россию, Беларусь, затем Узбекистан.Как полагают операторы молдавского плодоовощного рынка, тенденция роста цен может распространиться и на Молдову, но вряд ли она активируется в ближайшее время.Как утверждают картофелеводы, в нынешнем году из-за специфических погодных условий массовая уборка урожая картофеля проходит с отставанием от прошлогоднего графика. Некоторые крупные хозяйства копку картофеля еще даже не начали.“В структуре нового урожая преобладает продукция низкого и среднего качества, фермеры предпочитают продать ее сразу же после уборки, желательно с поля. В результате предложение картофеля упомянутого качества сейчас высокое и, видимо, будет оставаться таким вплоть до конца осени – начала зимы. Очевидно, это не лучший фон для повышения средних оптовых цен на местную продукцию – за исключением картофеля высокого качества, а также для дорогостоящего импорта”, - добавляют в объединении сельхозпроизводителей.
https://ru.sputnik.md/20210929/moldova-eksport-kartofel-45114429.html
https://ru.sputnik.md/20201009/kakuyu-oshibku-my-dopuskaem-pri-varke-kartofelya-31968853.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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цены, молдова, картофель, в молдове
В Молдове сохраняются рекордно низкие цены на картофель
В последние две недели все больше стран фиксируют рост цен на картофель. Подорожает ли корнеплод в Молдове?
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.
В текущем сезоне сохраняется самая низкая цена на картофель на молдавском рынке за последние три года. Об этом а своем сайте сообщает ассоциация сельхозпроизводителей EastFruit
. По данным организации, в Молдове оптовые цены на картофель урожая-2021 уже третью неделю находятся в диапазоне 2-3 леев за килограмм (0,11-0,17 доллара).
Там же считают, что с нынешнего лета цена картофеля в Молдове самая низкая среди стран ближнего зарубежья. Между тем в последние две недели тенденция роста оптовых цен на картофель охватывает все больше стран – Россию, Беларусь, затем Узбекистан.
Как полагают операторы молдавского плодоовощного рынка, тенденция роста цен может распространиться и на Молдову, но вряд ли она активируется в ближайшее время.
“При этом, как утверждают руководители отдельных фермерских хозяйств, картофель высокого качества они уже неделю продают на внутреннем рынке для текущего потребления и по крайней мере в некоторых случаях – для закладки на хранение по цене 4 лея за кило (0,22 доллара). То есть существенно дороже, чем стоит в данный момент в Молдове местный картофель низкого и среднего качества”, - сообщают в ассоциации.
Как утверждают картофелеводы, в нынешнем году из-за специфических погодных условий массовая уборка урожая картофеля проходит с отставанием от прошлогоднего графика. Некоторые крупные хозяйства копку картофеля еще даже не начали.
“В структуре нового урожая преобладает продукция низкого и среднего качества, фермеры предпочитают продать ее сразу же после уборки, желательно с поля. В результате предложение картофеля упомянутого качества сейчас высокое и, видимо, будет оставаться таким вплоть до конца осени – начала зимы. Очевидно, это не лучший фон для повышения средних оптовых цен на местную продукцию – за исключением картофеля высокого качества, а также для дорогостоящего импорта”, - добавляют в объединении сельхозпроизводителей.