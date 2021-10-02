https://ru.sputnik.md/20211002/v-odnoy-iz-gostinits-belts-zagorelas-krovat-tri-rascheta-potushili-ee-za-shest-minut-45212909.html

В одной из гостиниц Бельц загорелась кровать: три расчета потушили ее за шесть минут

В одной из гостиниц Бельц загорелась кровать: три расчета потушили ее за шесть минут

Пожарные прибыли на место в считаные минуты. 02.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям отчитался о ликвидации пожара в одной из бельцких гостиниц.По данным пресс-службы ГИЧС, звонок на линию 112 поступил в 20.00 вечером 1 октября.Прибыв на место, спасатели установили, что пожар происходит в номере гостиницы на втором этаже. Сотрудники ГИЧС эвакуировали пять человек из соседних комнат.“Пожарным удалось локализовать возгорание в 20.08 и полностью потушить огонь в 20.14. Никто не пострадал”, - добавили в пресс-службе ведомства.В результате пожара сгорела только кровать в комнате на втором этаже здания. Причину и обстоятельства возгорания установят позже.

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2021

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бельцы, пожар, в молдове