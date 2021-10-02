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В одной из гостиниц Бельц загорелась кровать: три расчета потушили ее за шесть минут
В одной из гостиниц Бельц загорелась кровать: три расчета потушили ее за шесть минут
Пожарные прибыли на место в считаные минуты. 02.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-02T11:10+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям отчитался о ликвидации пожара в одной из бельцких гостиниц.По данным пресс-службы ГИЧС, звонок на линию 112 поступил в 20.00 вечером 1 октября.Прибыв на место, спасатели установили, что пожар происходит в номере гостиницы на втором этаже. Сотрудники ГИЧС эвакуировали пять человек из соседних комнат.“Пожарным удалось локализовать возгорание в 20.08 и полностью потушить огонь в 20.14. Никто не пострадал”, - добавили в пресс-службе ведомства.В результате пожара сгорела только кровать в комнате на втором этаже здания. Причину и обстоятельства возгорания установят позже.
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Евгений Чебан
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бельцы, пожар, в молдове

В одной из гостиниц Бельц загорелась кровать: три расчета потушили ее за шесть минут

11:10 02.10.2021 (обновлено: 11:17 02.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausПожарные
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Пожарные прибыли на место в считаные минуты.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям отчитался о ликвидации пожара в одной из бельцких гостиниц.
По данным пресс-службы ГИЧС, звонок на линию 112 поступил в 20.00 вечером 1 октября.

“Согласно полученным данным, пожар произошел в четырехэтажном здании. На место прибыли три оперативные бригады, в том числе спецтехника - пожарная лестница”, - сообщают в ГИЧС.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар происходит в номере гостиницы на втором этаже. Сотрудники ГИЧС эвакуировали пять человек из соседних комнат.
“Пожарным удалось локализовать возгорание в 20.08 и полностью потушить огонь в 20.14. Никто не пострадал”, - добавили в пресс-службе ведомства.
В результате пожара сгорела только кровать в комнате на втором этаже здания. Причину и обстоятельства возгорания установят позже.
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