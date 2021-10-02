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Во вред здоровью: сколько алкоголя употребляют жители Молдовы
18:02 02.10.2021 (обновлено: 18:07 02.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausВинодельня Leuntea-Vin
© Sputnik / Mihai Caraus
Республика Молдова - в топе стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения, хотя в последние годы наблюдается тенденция на снижение.
КИШИНЕВ, 2 октября - Sputnik. Статистические данные, представленные Национальным агентством общественного здравоохранения (НАОЗ), показывают, что в 2016 году молдаванин старше 15 лет потреблял более 15,2 литра чистого алкоголя за год. В 2019 году этот показатель снизился до 13 литров. Таким образом, Республика Молдова вошла в рейтинг стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения в мире. При этом в нашей стране каждая четвертая смерть (26,1%) связана с употреблением спиртного.
По мнению специалистов НАОЗ, алкоголь все чаще употребляют дети и молодежь. Согласно исследованию 2015 года, половина учеников восьмых и девятых классов (53%) употребляли алкоголь за последние 30 дней. Эксперты отмечают, что среди первоочередных вопросов, которые необходимо решить на уровне правительства и парламента, - низкие акцизы на алкогольную продукцию и возможность их публичного использования.
Мировая статистика не лучше. Согласно данным, представленным Всемирной организацией здравоохранения, алкоголь является третьей по значимости причиной болезней и преждевременной смерти среди населения в целом. В то же время было установлено, что алкоголь может вызывать более 200 заболеваний, включая нервно-психические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени, рак, а также инфекционные заболевания.
По данным НАОЗ, наибольшее количество алкоголя потребляется в Европе. В 2018 году общее мировое потребление составляло 6,2 литра чистого алкоголя на человека в возрасте 15 лет и старше, а в Европе - 9,7 литра.
По данным НАОЗ, наибольшее количество алкоголя потребляется в Европе. В 2018 году общее мировое потребление составляло 6,2 литра чистого алкоголя на человека в возрасте 15 лет и старше, а в Европе - 9,7 литра.
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При этом 58 миллионов европейцев считаются сильно пьющими, из которых 23 миллиона страдают алкогольной зависимостью. Данные также показывают, что ежегодно во всем мире более трех миллионов смертей (5,8% смертей от всех причин) связаны с алкоголем, из которых 1,2 миллиона были вызваны пищеварительными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 0,4 миллиона - различными типами онкозаболеваний.
НАОЗ предлагает ряд стратегий, которые могут снизить потребление алкоголя среди населения:
НАОЗ предлагает ряд стратегий, которые могут снизить потребление алкоголя среди населения:
регулирование продажи алкогольных напитков (особенно для молодежи);
регулирование и ограничение доступности алкоголя;
снижение спроса за счет механизмов налогообложения и ценообразования;
покупка большего количества винограда у населения, повышение осведомленности о проблемах общественного здравоохранения, вызванных вредным употреблением алкоголя, и обеспечение поддержки эффективной политики в отношении алкоголя;
обеспечение доступного лечения людям с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя;
внедрение программ скрининга и краткосрочных вмешательств на предмет опасного употребления алкоголя в медицинских учреждениях.
Ежегодно 2 октября на планете отмечается Всемирный день без алкоголя.