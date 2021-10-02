https://ru.sputnik.md/20211002/vzryv-gaza-v-nizhnem-novgorode-est-postradavshie-45209996.html

Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

2021-10-02T09:28+0300

2021-10-02T09:28+0300

2021-10-02T09:28+0300

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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном газифицированном жилом доме, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека. В результате частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. Возгорания не произошло.Он сообщил, что на месте взрыва работают две бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Машины скорой помощи прибыли через 6 минут.У одной из пострадавших 95% ожогов тела, у второго – 35%, оба в реанимации, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин."У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравма", - написал Карякин в своем Instagram.

https://ru.sputnik.md/20210909/chislo-pogibshikh-vzryv-gaz-noginsk-pyati-chelovek-44605525.html

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в мире, взрыв газа, нижний новгород