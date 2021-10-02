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Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие
Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие
Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие
2021-10-02T09:28+0300
2021-10-02T09:28+0300
россия
в мире
взрыв газа
нижний новгород
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном газифицированном жилом доме, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека. В результате частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. Возгорания не произошло.Он сообщил, что на месте взрыва работают две бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Машины скорой помощи прибыли через 6 минут.У одной из пострадавших 95% ожогов тела, у второго – 35%, оба в реанимации, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин."У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравма", - написал Карякин в своем Instagram.
https://ru.sputnik.md/20210909/chislo-pogibshikh-vzryv-gaz-noginsk-pyati-chelovek-44605525.html
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в мире, взрыв газа, нижний новгород

Взрыв газа в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

09:28 02.10.2021
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области. - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
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Газ взорвался в одной из многоэтажек, пострадавших направили в ожоговый центр.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном газифицированном жилом доме, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека. В результате частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. Возгорания не произошло.

"В результате происшествия на улице Гайдара пострадали 2 человека. Детей среди пострадавших нет, погибших нет... Пострадали мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского медицинского университета, начато лечение", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Он сообщил, что на месте взрыва работают две бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Машины скорой помощи прибыли через 6 минут.
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У одной из пострадавших 95% ожогов тела, у второго – 35%, оба в реанимации, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.
"У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравма", - написал Карякин в своем Instagram.
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