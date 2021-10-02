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Зона отчуждения: жерло извергающегося в Испании вулкана сняли с дрона
Зона отчуждения: жерло извергающегося в Испании вулкана сняли с дрона
Извержение вулкана в Испании сняли с дрона
2021-10-02T12:10+0300
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Зоной отчуждения власти Испании объявили район канарского острова Пальма, где лава вулкана Кумбре-Вьеха дошла до Атлантики, спровоцировав выбросы вредных газов, передает RT. На побережье муниципалитета Тасакорте застывшая магма образовала дельту шириной полкилометра. Потоки лавы продолжают стекать в океан, процесс сопровождается выбросом вредных газов и образованием едкого тумана.Процесс извержения Кумбре-Вьеха засняли с дрона - видео опубликовало агентство Ruptly.В результате вулканической активности на острове повреждено уже свыше 980 зданий.
https://ru.sputnik.md/20210928/toksichnoe-oblako-45104151.html
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в мире, испания, вулкан

Зона отчуждения: жерло извергающегося в Испании вулкана сняли с дрона

12:10 02.10.2021
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© REUTERS / Borja SuarezЛава течет рядом с домами после извержения вулкана в национальном парке Кумбре Вьеха в жилом районе на Канарском острове Ла-Пальма
Лава течет рядом с домами после извержения вулкана в национальном парке Кумбре Вьеха в жилом районе на Канарском острове Ла-Пальма - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
© REUTERS / Borja Suarez
Накануне у исполина на острове Ла-Пальма открылось еще одно жерло.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Зоной отчуждения власти Испании объявили район канарского острова Пальма, где лава вулкана Кумбре-Вьеха дошла до Атлантики, спровоцировав выбросы вредных газов, передает RT.
На побережье муниципалитета Тасакорте застывшая магма образовала дельту шириной полкилометра. Потоки лавы продолжают стекать в океан, процесс сопровождается выбросом вредных газов и образованием едкого тумана.
Процесс извержения Кумбре-Вьеха засняли с дрона - видео опубликовало агентство Ruptly.
В результате вулканической активности на острове повреждено уже свыше 980 зданий.
Сотрудник гражданской обороны и пожарный наблюдают, как горит дом из-за лавы в результате извержения вулкана в национальном парке Кумбре-Вьеха, в жилом районе на канарском острове Ла-Пальма - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
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Эксперт: токсичное облако от извержения испанского вулкана движется на Молдову
28 сентября, 19:27
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