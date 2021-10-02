https://ru.sputnik.md/20211002/zona-otchuzhdeniya-zherlo-izvergayuschegosya-v-ispanii-vulkana-snyali-s-drona-45212168.html
Зона отчуждения: жерло извергающегося в Испании вулкана сняли с дрона
Зона отчуждения: жерло извергающегося в Испании вулкана сняли с дрона
Извержение вулкана в Испании сняли с дрона
2021-10-02T12:10+0300
2021-10-02T12:10+0300
2021-10-02T12:10+0300
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вулкан
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КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Зоной отчуждения власти Испании объявили район канарского острова Пальма, где лава вулкана Кумбре-Вьеха дошла до Атлантики, спровоцировав выбросы вредных газов, передает RT. На побережье муниципалитета Тасакорте застывшая магма образовала дельту шириной полкилометра. Потоки лавы продолжают стекать в океан, процесс сопровождается выбросом вредных газов и образованием едкого тумана.Процесс извержения Кумбре-Вьеха засняли с дрона - видео опубликовало агентство Ruptly.В результате вулканической активности на острове повреждено уже свыше 980 зданий.
https://ru.sputnik.md/20210928/toksichnoe-oblako-45104151.html
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в мире, испания, вулкан
Зона отчуждения: жерло извергающегося в Испании вулкана сняли с дрона
Накануне у исполина на острове Ла-Пальма открылось еще одно жерло.
КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik.
Зоной отчуждения власти Испании объявили район канарского острова Пальма, где лава вулкана Кумбре-Вьеха дошла до Атлантики, спровоцировав выбросы вредных газов, передает RT
.
На побережье муниципалитета Тасакорте застывшая магма образовала дельту шириной полкилометра. Потоки лавы продолжают стекать в океан, процесс сопровождается выбросом вредных газов и образованием едкого тумана.
Процесс извержения Кумбре-Вьеха засняли с дрона - видео опубликовало агентство Ruptly.
В результате вулканической активности на острове повреждено уже свыше 980 зданий.