https://ru.sputnik.md/20211003/armiya-benzovozov-toplivnyy-krizis-v-britanii-vynuzhdaet-prosit-pomoschi-u-voennykh-45232046.html

Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных

Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных

В Британии бензовозы будут водить военные

2021-10-03T17:45+0300

2021-10-03T17:45+0300

2021-10-03T17:45+0300

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Острый дефицит топлива в Великобритании: правительство страны приняло решение задействовать не менее 200 военнослужащих в качестве водителей бензовозов, сообщает "КоммерсантЪ".Решение озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Из-за нехватки водителей бензовозов многие АЗС перестали торговать топливом, у заправок образуются систематические пробки. Порой водители накидываются друг на друга с кулаками. Как заявил Уоллес, военные займутся доставкой топлива с понедельника, 4 октября. Власти также разрешили выдать временные визы 4700 перевозчикам продуктов питания, чтобы те помогли с перевозками топлива. Для них въезд в страну открыт с конца октября до 28 февраля 2022 года, передает BBC.На фоне начавшегося в стране кризиса цены на топливо взлетели, однако британцев призывали не паниковать и не делать покупки впрок.

https://ru.sputnik.md/20210924/v-britanii---defitsit-voditeley-benzovozov-avtolyubiteli-skupayut-goryuchee-45027983.html

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в мире, топливо, великобритания, азс, армия