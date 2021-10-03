Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211003/armiya-benzovozov-toplivnyy-krizis-v-britanii-vynuzhdaet-prosit-pomoschi-u-voennykh-45232046.html
Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных
Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных
В Британии бензовозы будут водить военные
2021-10-03T17:45+0300
2021-10-03T17:45+0300
экономика
в мире
топливо
великобритания
азс
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1996/24/19962446_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_a8e5ca03e34aee356d6bb182831dbdce.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Острый дефицит топлива в Великобритании: правительство страны приняло решение задействовать не менее 200 военнослужащих в качестве водителей бензовозов, сообщает "КоммерсантЪ".Решение озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Из-за нехватки водителей бензовозов многие АЗС перестали торговать топливом, у заправок образуются систематические пробки. Порой водители накидываются друг на друга с кулаками. Как заявил Уоллес, военные займутся доставкой топлива с понедельника, 4 октября. Власти также разрешили выдать временные визы 4700 перевозчикам продуктов питания, чтобы те помогли с перевозками топлива. Для них въезд в страну открыт с конца октября до 28 февраля 2022 года, передает BBC.На фоне начавшегося в стране кризиса цены на топливо взлетели, однако британцев призывали не паниковать и не делать покупки впрок.
https://ru.sputnik.md/20210924/v-britanii---defitsit-voditeley-benzovozov-avtolyubiteli-skupayut-goryuchee-45027983.html
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1996/24/19962446_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_3cd397a37f1cb83441a17470e99bf906.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, топливо, великобритания, азс, армия

Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных

17:45 03.10.2021
203
CC BY 2.0 / Lav Ulv / VX93590 (13.04.19)_CompressorTransportul benzinei
Transportul benzinei - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
CC BY 2.0 / Lav Ulv / VX93590 (13.04.19)_Compressor
С понедельника горючее на АЗС в Британии будут возить военные.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Острый дефицит топлива в Великобритании: правительство страны приняло решение задействовать не менее 200 военнослужащих в качестве водителей бензовозов, сообщает "КоммерсантЪ".
Решение озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Из-за нехватки водителей бензовозов многие АЗС перестали торговать топливом, у заправок образуются систематические пробки. Порой водители накидываются друг на друга с кулаками.
АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Экономика
В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее
24 сентября, 19:20
276
Как заявил Уоллес, военные займутся доставкой топлива с понедельника, 4 октября. Власти также разрешили выдать временные визы 4700 перевозчикам продуктов питания, чтобы те помогли с перевозками топлива. Для них въезд в страну открыт с конца октября до 28 февраля 2022 года, передает BBC.
На фоне начавшегося в стране кризиса цены на топливо взлетели, однако британцев призывали не паниковать и не делать покупки впрок.
001000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:45Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
19:23"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок
19:15Путин случайно "подслушал" заседание кабмина
18:45Захарова: Киев прикрывает "наглостью" несоразмерность амбиций
18:37Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:15Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
17:45Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных
17:15В Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация
16:45На юго-востоке Милана упал самолет: есть погибшие
16:15Нулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет
15:45Стрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде
15:16Кто придет вместо Майи Санду
14:45Михаеш: правительство Молдовы должно было сразу включаться в переговоры о цене на газ
14:20Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт
14:00"Дельта", но не штамм: лава Кумбре-Вьеха изогнулась и вошла в океан
13:50В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
13:21Очереди на вакцинацию: в Кишиневе у мобильных прививочных пунктов ажиотаж
12:54Немецкий рок, или Две страны за одной стеной
12:47Стрельба в Единцах: Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу
12:20Гражданин Молдовы организовал коридор незаконного перехода границы с Украиной