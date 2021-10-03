Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211003/buduschee-moldovy-kakaya-natsionalnaya-ideya-nuzhna-strane-dlya-uspekha-45168373.html
Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
Какая национальная идея нужна Молдове для успеха
2021-10-03T18:15+0300
2021-10-03T18:15+0300
радио
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45167871_0:28:1601:928_1920x0_80_0_0_e70bd518244c23553b16bdbdd9a1d845.jpg
Новая власть, которая взяла парламентское большинство, возглавила кабинет министров и укомплектовала его, оставила за собой должность президента в лице Майи Санду, начала свое правление довольно амбициозно.Однако есть масса проблем, требующих срочного и незамедлительного решения, при этом реальных шагов или стратегий по реанимированию экономики и государства пока не было предпринято и, видимо, такого плана у представителей политформирования "Действие и солидарность" (PAS) не существует.Страна продолжает жить в долг, рассчитывая не столько на свои силы, сколько на западные кредиты, которые когда-то придется отдавать. Но не стоит забывать, что Молдова остается одной из беднейших стран Европы.Почему у нынешней власти нет долгосрочного плана развития государства? Нужна ли Молдове государственная идея как таковая? Почему западные кураторы для Молдовы стали главными ориентирами в проведении политики?Разговор об этом - в программе "Экспертиза" с политологом, экс-вице-премьером правительства страны Виктором Степанюком.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45167871_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_2f7bb9656f81458083a9b27634aa21e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, видео

Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха

18:15 03.10.2021
150
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Почему у властей страны нет четкого и долгосрочного плана развития для Молдовы на ближайшие 20-25 лет – ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог и экс-вице-премьер Виктор Степанюк.
Новая власть, которая взяла парламентское большинство, возглавила кабинет министров и укомплектовала его, оставила за собой должность президента в лице Майи Санду, начала свое правление довольно амбициозно.
Однако есть масса проблем, требующих срочного и незамедлительного решения, при этом реальных шагов или стратегий по реанимированию экономики и государства пока не было предпринято и, видимо, такого плана у представителей политформирования "Действие и солидарность" (PAS) не существует.
Страна продолжает жить в долг, рассчитывая не столько на свои силы, сколько на западные кредиты, которые когда-то придется отдавать. Но не стоит забывать, что Молдова остается одной из беднейших стран Европы.
Почему у нынешней власти нет долгосрочного плана развития государства? Нужна ли Молдове государственная идея как таковая? Почему западные кураторы для Молдовы стали главными ориентирами в проведении политики?
Разговор об этом - в программе "Экспертиза" с политологом, экс-вице-премьером правительства страны Виктором Степанюком.
010000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:45Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
19:23"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок
19:15Путин случайно "подслушал" заседание кабмина
18:45Захарова: Киев прикрывает "наглостью" несоразмерность амбиций
18:37Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:15Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
17:45Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных
17:15В Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация
16:45На юго-востоке Милана упал самолет: есть погибшие
16:15Нулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет
15:45Стрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде
15:16Кто придет вместо Майи Санду
14:45Михаеш: правительство Молдовы должно было сразу включаться в переговоры о цене на газ
14:20Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт
14:00"Дельта", но не штамм: лава Кумбре-Вьеха изогнулась и вошла в океан
13:50В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
13:21Очереди на вакцинацию: в Кишиневе у мобильных прививочных пунктов ажиотаж
12:54Немецкий рок, или Две страны за одной стеной
12:47Стрельба в Единцах: Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу
12:20Гражданин Молдовы организовал коридор незаконного перехода границы с Украиной