https://ru.sputnik.md/20211003/buduschee-moldovy-kakaya-natsionalnaya-ideya-nuzhna-strane-dlya-uspekha-45168373.html
Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
Какая национальная идея нужна Молдове для успеха
2021-10-03T18:15+0300
2021-10-03T18:15+0300
2021-10-03T18:15+0300
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Новая власть, которая взяла парламентское большинство, возглавила кабинет министров и укомплектовала его, оставила за собой должность президента в лице Майи Санду, начала свое правление довольно амбициозно.Однако есть масса проблем, требующих срочного и незамедлительного решения, при этом реальных шагов или стратегий по реанимированию экономики и государства пока не было предпринято и, видимо, такого плана у представителей политформирования "Действие и солидарность" (PAS) не существует.Страна продолжает жить в долг, рассчитывая не столько на свои силы, сколько на западные кредиты, которые когда-то придется отдавать. Но не стоит забывать, что Молдова остается одной из беднейших стран Европы.Почему у нынешней власти нет долгосрочного плана развития государства? Нужна ли Молдове государственная идея как таковая? Почему западные кураторы для Молдовы стали главными ориентирами в проведении политики?Разговор об этом - в программе "Экспертиза" с политологом, экс-вице-премьером правительства страны Виктором Степанюком.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, видео
Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
Почему у властей страны нет четкого и долгосрочного плана развития для Молдовы на ближайшие 20-25 лет – ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог и экс-вице-премьер Виктор Степанюк.
Новая власть, которая взяла парламентское большинство, возглавила кабинет министров и укомплектовала его, оставила за собой должность президента в лице Майи Санду, начала свое правление довольно амбициозно.
Однако есть масса проблем, требующих срочного и незамедлительного решения, при этом реальных шагов или стратегий по реанимированию экономики и государства пока не было предпринято и, видимо, такого плана у представителей политформирования "Действие и солидарность" (PAS) не существует.
Страна продолжает жить в долг, рассчитывая не столько на свои силы, сколько на западные кредиты, которые когда-то придется отдавать. Но не стоит забывать, что Молдова остается одной из беднейших стран Европы.
Почему у нынешней власти нет долгосрочного плана развития государства? Нужна ли Молдове государственная идея как таковая? Почему западные кураторы для Молдовы стали главными ориентирами в проведении политики?
Разговор об этом - в программе "Экспертиза" с политологом, экс-вице-премьером правительства страны Виктором Степанюком.