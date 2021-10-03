https://ru.sputnik.md/20211003/delta-no-ne-shtamm-lava-kumbre-vekha-izognulas-i-voshla-v-okean-45227837.html

"Дельта", но не штамм: лава Кумбре-Вьеха изогнулась и вошла в океан

"Дельта", но не штамм: лава Кумбре-Вьеха изогнулась и вошла в океан

Огненный язык, ядовитые пары и вредные газы: испанский великан продолжает извергаться. 03.10.2021, Sputnik Молдова

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Лава Кумбре-Вьеха сформировала язык расплавленной породы в форме греческой буквы "дельта" и устремилась в Атлантический океан. Драматические кадры были сняты на видео в Мирадор-де-ла-Пунта и в Пуэрто-де-Тасакорте. Эпическое зрелище: расплавленная порода стекает в океан, и тот буквально закипает, выбрасывая пар. Температура лавы - около 1000 градусов по Цельсию, и ученые всерьез опасаются, что контакт лавы с соленой океанической водой может привести к образованию токсичных кислотных газов. Во вторник власти объявили испанский вулканический остров Ла-Пальма зоной бедствия. Ученые предупреждают, что извержение, начавшееся 19 сентября, может продолжаться недели или даже месяцы. Из-за извержения с испанского острова были эвакуированы более 6000 человек, повреждено 981 здание, в том числе 855 полностью разрушены.

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