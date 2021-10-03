https://ru.sputnik.md/20211003/energokrizis-v-evrope-povlechet-rost-tsen-na-prodovolstvie---ekspert-45226189.html

Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт

Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт

Кризис с энергетикой в Европе провоцирует рост цен на еду

2021-10-03T14:20+0300

2021-10-03T14:20+0300

2021-10-03T14:20+0300

экономика

в мире

рост цен

подорожание

продукты питания

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Рекордно высокие цены на природный газ в Европе со временем перекинутся на другие товары и услуги, передает ФАН со ссылкой на агентство "Прайм".Издержки европейских производителей растут из-за газового кризиса. Это может выразиться в повышении цен. Подорожание голубого топлива негативно отразилось на китайских производителях керамики, стекла и цемента. В Бразилии дорогой газ нанес серьезный ущерб домовладельцам из-за возросших тарифов на коммунальные услуги."В ближайшее время цены на продовольствие, одежду, бытовые приборы в мире будут расти, все будет дорожать", — прогнозирует директор Института нового общества Василий Колташов.Бензиновое и дизельное топливо может вырасти в цене, но данное повышение не будет резким, убежден глава правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова, со своей стороны, полагает, что потребительская стоимость электроники и авто может вырасти на 10-15%, так как большинство таких товаров являются импортными. Эксперт также ожидает роста цен на одежду и обувь в районе 5-10%.

https://ru.sputnik.md/20211001/istoricheskiy-maksimum-tsena-na-gaz-v-evrope-bet-rekordy-45187330.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, рост цен, подорожание, продукты питания