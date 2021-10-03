Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211003/energokrizis-v-evrope-povlechet-rost-tsen-na-prodovolstvie---ekspert-45226189.html
Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт
Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт
Кризис с энергетикой в Европе провоцирует рост цен на еду
2021-10-03T14:20+0300
2021-10-03T14:20+0300
экономика
в мире
рост цен
подорожание
продукты питания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2983/46/29834681_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1f0083f40715474eabc8bdb2ef9234a9.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Рекордно высокие цены на природный газ в Европе со временем перекинутся на другие товары и услуги, передает ФАН со ссылкой на агентство "Прайм".Издержки европейских производителей растут из-за газового кризиса. Это может выразиться в повышении цен. Подорожание голубого топлива негативно отразилось на китайских производителях керамики, стекла и цемента. В Бразилии дорогой газ нанес серьезный ущерб домовладельцам из-за возросших тарифов на коммунальные услуги."В ближайшее время цены на продовольствие, одежду, бытовые приборы в мире будут расти, все будет дорожать", — прогнозирует директор Института нового общества Василий Колташов.Бензиновое и дизельное топливо может вырасти в цене, но данное повышение не будет резким, убежден глава правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова, со своей стороны, полагает, что потребительская стоимость электроники и авто может вырасти на 10-15%, так как большинство таких товаров являются импортными. Эксперт также ожидает роста цен на одежду и обувь в районе 5-10%.
https://ru.sputnik.md/20211001/istoricheskiy-maksimum-tsena-na-gaz-v-evrope-bet-rekordy-45187330.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2983/46/29834681_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_66b4e157dc1a79066b5767b9f34a8a5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, рост цен, подорожание, продукты питания

Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт

14:20 03.10.2021
44
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкПустые полки в супермаркете в Мадриде
Пустые полки в супермаркете в Мадриде - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Sergey Pivovarov
/
Перейти в фотобанк
Из-за газового кризиса издержки производителей в Европе растут, это влечет за собой подорожание продуктов.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Рекордно высокие цены на природный газ в Европе со временем перекинутся на другие товары и услуги, передает ФАН со ссылкой на агентство "Прайм".
Издержки европейских производителей растут из-за газового кризиса. Это может выразиться в повышении цен. Подорожание голубого топлива негативно отразилось на китайских производителях керамики, стекла и цемента. В Бразилии дорогой газ нанес серьезный ущерб домовладельцам из-за возросших тарифов на коммунальные услуги.
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Исторический максимум: цена на газ в Европе бьет рекорды
1 октября, 14:55
422
"В ближайшее время цены на продовольствие, одежду, бытовые приборы в мире будут расти, все будет дорожать", — прогнозирует директор Института нового общества Василий Колташов.
Бензиновое и дизельное топливо может вырасти в цене, но данное повышение не будет резким, убежден глава правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин.
Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова, со своей стороны, полагает, что потребительская стоимость электроники и авто может вырасти на 10-15%, так как большинство таких товаров являются импортными. Эксперт также ожидает роста цен на одежду и обувь в районе 5-10%.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:20Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт
14:00"Дельта", но не штамм: лава Кумбре-Вьеха изогнулась и вошла в океан
13:50В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
13:21Очереди на вакцинацию: в Кишиневе у мобильных прививочных пунктов ажиотаж
12:54Немецкий рок, или Две страны за одной стеной
12:47Стрельба в Единцах: Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу
12:20Гражданин Молдовы организовал коридор незаконного перехода границы с Украиной
11:45В Риме сгорел старинный мост
11:10Тренер Конора Макгрегора – о "Шерифе", Молдове и русском языке
11:03Променад с пользой: супруги во время прогулки нашли огромный алмаз
10:35Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
10:03Южная Пальмира – таким хотел построить Кишинев Алексей Щусев
09:25Где в Кишиневе 3 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Дайджест недели: удастся ли Молдове не испортить отношения с Россией
08:37Мир за сутки: креветки с сюрпризом, новый поединок Тайсона и к чему "стремится" COVID
08:00Степанюк: задача Санду - сохранить молдаван и возродить производство
07:30В Гагаузии - второй тур выборов в Народное собрание: на кону 18 мандатов
07:00Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 3 октября
ВчераНи в одном глазу: врач рассказала, как реагирует организм на отсутствие алкоголя