https://ru.sputnik.md/20211003/erdogan-podelilsya-video-igry-v-basketbol-posle-slukhov-o-tyazhelom-neduge-45236215.html

Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге

Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге

Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге

2021-10-03T19:45+0300

2021-10-03T19:45+0300

2021-10-03T19:57+0300

общество

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реджеп тайип эрдоган

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне вызвавшей резонанс в стране публикации о плохом состоянии его здоровья поделился в своем Тelegram-канале видео, на котором он играет в баскетбол, передает РИА Новости.Ранее журнал Foreign Policy опубликовал колонку, в которой утверждается, что на некоторых недавних видеозаписях с участием Эрдогана он выглядит "не лучшим образом". Так, в одном видео он, по мнению автора колонки, нуждается в помощи супруги при переходе по лестнице. В другом он якобы испытывает трудности, когда идет в мавзолей Ататюрка. Наконец, в третьей видеозаписи Эрдоган невнятно произносит слова.В размещенном турецким лидером видео он играет в баскетбол в спортивной форме под номером 15 с надписью "Р.Тайип Эрдоган" со своими ровесниками. При этом президент Турции выступает в качестве капитана команды и подбадривает своих партнеров: "Давай, Фахреттин! Ну что же ты, Шюкюр?... Хамза, держи мяч, передай Серкану!" Судя по видео, Эрдогану удалось совершить несколько результативных бросков и принести победу своей команде. В конце игры турецкий лидер поинтересовался у арбитра, сколько очков он принес команде и, услышав ответ "27", с удовлетворением прокомментировал: "Прекрасно".Эрдоган сопроводил видео подписью: "Для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю. Движение - это счастье".Ранее глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил один из ведущих турецких телеканалов Haberturk, раскритиковавший трансляцию поздравления турецкого лидера Эрдогана с праздником Курбан-байрам, на котором он выглядел уставшим, делал паузы и закрывал глаза.

https://ru.sputnik.md/20210929/peregovory-putin-erdogan-45145616.html

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