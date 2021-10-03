https://ru.sputnik.md/20211003/erdogan-podelilsya-video-igry-v-basketbol-posle-slukhov-o-tyazhelom-neduge-45236215.html
Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
2021-10-03T19:45+0300
2021-10-03T19:45+0300
2021-10-03T19:57+0300
общество
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1d/45138147_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_099c0bbd236184d417e6f10143072844.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне вызвавшей резонанс в стране публикации о плохом состоянии его здоровья поделился в своем Тelegram-канале видео, на котором он играет в баскетбол, передает РИА Новости.Ранее журнал Foreign Policy опубликовал колонку, в которой утверждается, что на некоторых недавних видеозаписях с участием Эрдогана он выглядит "не лучшим образом". Так, в одном видео он, по мнению автора колонки, нуждается в помощи супруги при переходе по лестнице. В другом он якобы испытывает трудности, когда идет в мавзолей Ататюрка. Наконец, в третьей видеозаписи Эрдоган невнятно произносит слова.В размещенном турецким лидером видео он играет в баскетбол в спортивной форме под номером 15 с надписью "Р.Тайип Эрдоган" со своими ровесниками. При этом президент Турции выступает в качестве капитана команды и подбадривает своих партнеров: "Давай, Фахреттин! Ну что же ты, Шюкюр?... Хамза, держи мяч, передай Серкану!" Судя по видео, Эрдогану удалось совершить несколько результативных бросков и принести победу своей команде. В конце игры турецкий лидер поинтересовался у арбитра, сколько очков он принес команде и, услышав ответ "27", с удовлетворением прокомментировал: "Прекрасно".Эрдоган сопроводил видео подписью: "Для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю. Движение - это счастье".Ранее глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил один из ведущих турецких телеканалов Haberturk, раскритиковавший трансляцию поздравления турецкого лидера Эрдогана с праздником Курбан-байрам, на котором он выглядел уставшим, делал паузы и закрывал глаза.
https://ru.sputnik.md/20210929/peregovory-putin-erdogan-45145616.html
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1d/45138147_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e9477ce76710292e5c2a0e9fbf179d09.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
19:45 03.10.2021 (обновлено: 19:57 03.10.2021)
Ранее в турецкой прессе появилась информация о якобы плохом состоянии здоровья политика.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне вызвавшей резонанс в стране публикации о плохом состоянии его здоровья поделился в своем Тelegram-канале видео, на котором он играет в баскетбол, передает РИА Новости
.
Ранее журнал Foreign Policy
опубликовал колонку, в которой утверждается, что на некоторых недавних видеозаписях с участием Эрдогана он выглядит "не лучшим образом". Так, в одном видео он, по мнению автора колонки, нуждается в помощи супруги при переходе по лестнице. В другом он якобы испытывает трудности, когда идет в мавзолей Ататюрка. Наконец, в третьей видеозаписи Эрдоган невнятно произносит слова.
В размещенном турецким лидером видео он играет в баскетбол в спортивной форме под номером 15 с надписью "Р.Тайип Эрдоган" со своими ровесниками. При этом президент Турции выступает в качестве капитана команды и подбадривает своих партнеров: "Давай, Фахреттин! Ну что же ты, Шюкюр?... Хамза, держи мяч, передай Серкану!" Судя по видео, Эрдогану удалось совершить несколько результативных бросков и принести победу своей команде. В конце игры турецкий лидер поинтересовался у арбитра, сколько очков он принес команде и, услышав ответ "27", с удовлетворением прокомментировал: "Прекрасно".
Эрдоган сопроводил видео подписью: "Для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю. Движение - это счастье".
Ранее глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил один из ведущих турецких телеканалов Haberturk
, раскритиковавший трансляцию поздравления турецкого лидера Эрдогана с праздником Курбан-байрам, на котором он выглядел уставшим, делал паузы и закрывал глаза.