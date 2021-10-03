Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211003/erdogan-podelilsya-video-igry-v-basketbol-posle-slukhov-o-tyazhelom-neduge-45236215.html
Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
2021-10-03T19:45+0300
2021-10-03T19:57+0300
общество
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1d/45138147_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_099c0bbd236184d417e6f10143072844.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне вызвавшей резонанс в стране публикации о плохом состоянии его здоровья поделился в своем Тelegram-канале видео, на котором он играет в баскетбол, передает РИА Новости.Ранее журнал Foreign Policy опубликовал колонку, в которой утверждается, что на некоторых недавних видеозаписях с участием Эрдогана он выглядит "не лучшим образом". Так, в одном видео он, по мнению автора колонки, нуждается в помощи супруги при переходе по лестнице. В другом он якобы испытывает трудности, когда идет в мавзолей Ататюрка. Наконец, в третьей видеозаписи Эрдоган невнятно произносит слова.В размещенном турецким лидером видео он играет в баскетбол в спортивной форме под номером 15 с надписью "Р.Тайип Эрдоган" со своими ровесниками. При этом президент Турции выступает в качестве капитана команды и подбадривает своих партнеров: "Давай, Фахреттин! Ну что же ты, Шюкюр?... Хамза, держи мяч, передай Серкану!" Судя по видео, Эрдогану удалось совершить несколько результативных бросков и принести победу своей команде. В конце игры турецкий лидер поинтересовался у арбитра, сколько очков он принес команде и, услышав ответ "27", с удовлетворением прокомментировал: "Прекрасно".Эрдоган сопроводил видео подписью: "Для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю. Движение - это счастье".Ранее глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил один из ведущих турецких телеканалов Haberturk, раскритиковавший трансляцию поздравления турецкого лидера Эрдогана с праздником Курбан-байрам, на котором он выглядел уставшим, делал паузы и закрывал глаза.
https://ru.sputnik.md/20210929/peregovory-putin-erdogan-45145616.html
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1d/45138147_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e9477ce76710292e5c2a0e9fbf179d09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган

Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге

19:45 03.10.2021 (обновлено: 19:57 03.10.2021)
342
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Ранее в турецкой прессе появилась информация о якобы плохом состоянии здоровья политика.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне вызвавшей резонанс в стране публикации о плохом состоянии его здоровья поделился в своем Тelegram-канале видео, на котором он играет в баскетбол, передает РИА Новости.
Ранее журнал Foreign Policy опубликовал колонку, в которой утверждается, что на некоторых недавних видеозаписях с участием Эрдогана он выглядит "не лучшим образом". Так, в одном видео он, по мнению автора колонки, нуждается в помощи супруги при переходе по лестнице. В другом он якобы испытывает трудности, когда идет в мавзолей Ататюрка. Наконец, в третьей видеозаписи Эрдоган невнятно произносит слова.
В размещенном турецким лидером видео он играет в баскетбол в спортивной форме под номером 15 с надписью "Р.Тайип Эрдоган" со своими ровесниками. При этом президент Турции выступает в качестве капитана команды и подбадривает своих партнеров: "Давай, Фахреттин! Ну что же ты, Шюкюр?... Хамза, держи мяч, передай Серкану!" Судя по видео, Эрдогану удалось совершить несколько результативных бросков и принести победу своей команде. В конце игры турецкий лидер поинтересовался у арбитра, сколько очков он принес команде и, услышав ответ "27", с удовлетворением прокомментировал: "Прекрасно".
Эрдоган сопроводил видео подписью: "Для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю. Движение - это счастье".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Политика
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
29 сентября, 19:33
455
Ранее глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил один из ведущих турецких телеканалов Haberturk, раскритиковавший трансляцию поздравления турецкого лидера Эрдогана с праздником Курбан-байрам, на котором он выглядел уставшим, делал паузы и закрывал глаза.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:40Когда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
20:10"Ты супер!": новое невероятное шоу
19:45Бодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
19:23"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок
19:15Путин случайно "подслушал" заседание кабмина
18:45Захарова: Киев прикрывает "наглостью" несоразмерность амбиций
18:37Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:15Будущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
17:45Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных
17:15В Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация
16:45На юго-востоке Милана упал самолет: есть погибшие
16:15Нулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет
15:45Стрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде
15:16Кто придет вместо Майи Санду
14:45Михаеш: правительство Молдовы должно было сразу включаться в переговоры о цене на газ
14:20Энергокризис в Европе повлечет рост цен на продовольствие - эксперт
14:00"Дельта", но не штамм: лава Кумбре-Вьеха изогнулась и вошла в океан
13:50В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
13:21Очереди на вакцинацию: в Кишиневе у мобильных прививочных пунктов ажиотаж
12:54Немецкий рок, или Две страны за одной стеной