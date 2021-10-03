https://ru.sputnik.md/20211003/gde-v-kishineve-3-oktyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45224405.html

Где в Кишиневе 3 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 3 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 03.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-03T09:25+0300

2021-10-03T09:25+0300

2021-10-03T09:33+0300

кишинев

троллейбус

вакцинация

коронавирус

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 3 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, у Парка воинов-афганцев.Автобус будет располагаться на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 25/2, у магазина Kaufland.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 4 октябряТроллейбус будет находиться в секторе Центр, у троллейбусной остановки на Южном автобусном вокзале.Автобус будет располагаться в Трушенах, на улице 27 августа, 2, у местного Центра здоровья.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211001/beremennaia-vaktsinatsiya-covid-45187769.html

https://ru.sputnik.md/20210930/rossia-vaktsina-koronavirus-45170871.html

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кишинев, троллейбус, вакцинация