https://ru.sputnik.md/20211003/grazhdanin-moldovy-organizoval-koridor-nezakonnogo-perekhoda-granitsy-s-ukrainoy--45228062.html

Гражданин Молдовы организовал коридор незаконного перехода границы с Украиной

Гражданин Молдовы организовал коридор незаконного перехода границы с Украиной

Подозреваемого задержали, когда он направлялся в соседнюю страну. 03.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-03T12:20+0300

2021-10-03T12:20+0300

2021-10-03T12:20+0300

граница

пограничная полиция

молдо-украинская граница

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31546649_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7194a6f3ca673e1bf477f46f6e64c80c.jpg

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Молдавские пограничники задержали на юге страны гражданина Молдовы при попытке незаконно перейти госграницу и организовать незаконный переход молдавско-украинской границы для двух других граждан Молдовы.Как сообщили в Погранполиции, инцидент произошел после полуночи 3 октября.Подозреваемый был задержан. Им оказался житель города Комрата 39 лет.Мужчина признался, что намеревался перейти границу в соседнее государство только для того, чтобы помочь двум соотечественникам вернуться домой.В начале июня он помог им незаконно перейти границу из Республики Молдова в Украину, а теперь собирался провести их таким же путем из соседнего государства.Следствие по делу с целью выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых правовых мер продолжается.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

граница, пограничная полиция, молдо-украинская граница