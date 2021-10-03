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Гражданин Молдовы организовал коридор незаконного перехода границы с Украиной
Гражданин Молдовы организовал коридор незаконного перехода границы с Украиной
Подозреваемого задержали, когда он направлялся в соседнюю страну. 03.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-03T12:20+0300
2021-10-03T12:20+0300
граница
пограничная полиция
молдо-украинская граница
общество
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Молдавские пограничники задержали на юге страны гражданина Молдовы при попытке незаконно перейти госграницу и организовать незаконный переход молдавско-украинской границы для двух других граждан Молдовы.Как сообщили в Погранполиции, инцидент произошел после полуночи 3 октября.Подозреваемый был задержан. Им оказался житель города Комрата 39 лет.Мужчина признался, что намеревался перейти границу в соседнее государство только для того, чтобы помочь двум соотечественникам вернуться домой.В начале июня он помог им незаконно перейти границу из Республики Молдова в Украину, а теперь собирался провести их таким же путем из соседнего государства.Следствие по делу с целью выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых правовых мер продолжается.
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Евгений Чебан
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граница, пограничная полиция, молдо-украинская граница

Гражданин Молдовы организовал коридор незаконного перехода границы с Украиной

12:20 03.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausVama Palanca
Vama Palanca - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Подозреваемого задержали, когда он направлялся в соседнюю страну.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Молдавские пограничники задержали на юге страны гражданина Молдовы при попытке незаконно перейти госграницу и организовать незаконный переход молдавско-украинской границы для двух других граждан Молдовы.
Как сообщили в Погранполиции, инцидент произошел после полуночи 3 октября.
"У населенных пунктов Валя Пержей — Димитровка был пойман человек, спешащий к границе. Его намерения были ясны, человек хотел покинуть территорию Республики Молдова, минуя расположенный поблизости пункт пропуска", — сообщили в полиции.
Подозреваемый был задержан. Им оказался житель города Комрата 39 лет.
Мужчина признался, что намеревался перейти границу в соседнее государство только для того, чтобы помочь двум соотечественникам вернуться домой.
В начале июня он помог им незаконно перейти границу из Республики Молдова в Украину, а теперь собирался провести их таким же путем из соседнего государства.

"Эту информацию передали коллегам в Украине. В 01.51 украинские пограничники сообщили через диспетчера сектора о задержании двух молодых людей 19 и 22 лет, которые намеревались перейти границу", — сообщили в Пограничной полиции.

Следствие по делу с целью выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых правовых мер продолжается.
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