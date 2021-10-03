https://ru.sputnik.md/20211003/khochu-golosovat-za-zhenschinu-v-komrate-izbiratel-potreboval-pomenyat-uchastok-45236580.html

"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок

"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок

В Комрате избиратель хотел голосовать только за женщину

2021-10-03T19:23+0300

2021-10-03T19:23+0300

2021-10-03T19:32+0300

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гагаузия

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КОМРАТ, 3 окт - Sputnik, Максим Топал. Курьезный случай произошел в воскресенье на выборах в Народное собрание Гагаузии. В адрес Центральной избирательной комиссии автономии поступила жалоба, в которой один из избирателей потребовал перевести его на другой избирательный округ и, соответственно, избирательный участок. Объяснил он это тем, что голосовать планировал "только за женщину-кандидата".Жалобу избирателя озвучила председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.По мнению избирателя, крупные населенные пункты Гагаузии не должны быть разделены на несколько избирательных округов, поскольку это "ущемляет право выбора" граждан. Жительница Комрата попросила перевести ее на другой избирательный округ в Комрате, где баллотируется кандидат-женщина.Жалоба избирателя была рассмотрена, но удовлетворить ее не представляется возможным, говорит председатель ЦИК Гагаузии."Центральная избирательная комиссия приняла постановление об образовании избирательных округов, их нумерации и границ. […] ЦИК приходит к выводу, что жительница муниципия Комрат не может реализовать свое избирательное право на другом избирательном округе", - говорится в решении избирательной комиссии.По данным на 18.30 воскресенья, в голосовании в Гагаузии приняло участие 20 тысяч 92 избирателя, что составляет 30,2% от общего количества избирателей. Порог явки до настоящего момента преодолен в семи избирательных округах из 17.Напомним, сегодня в 11 избирательных округах Гагаузии проходит второй тур выборов НСГ, и еще в шести округах, где в первом туре не было явки, – повторное голосование. Всего работают 38 избирательных участков, они будут открыты до 21.00.

https://ru.sputnik.md/20210903/polnye-tezki-v-gagauzii-v-deputaty-nsg-idut-kandidaty-odnofamiltsy--44451819.html

https://ru.sputnik.md/20211003/v-gagauzii---vtoroy-tur-vyborov-v-narodnoe-sobranie-na-konu-18-mandatov-45221374.html

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в молдове, выборы, гагаузия