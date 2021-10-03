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"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок
"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок
В Комрате избиратель хотел голосовать только за женщину
2021-10-03T19:23+0300
2021-10-03T19:32+0300
общество
в молдове
выборы
гагаузия
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КОМРАТ, 3 окт - Sputnik, Максим Топал. Курьезный случай произошел в воскресенье на выборах в Народное собрание Гагаузии. В адрес Центральной избирательной комиссии автономии поступила жалоба, в которой один из избирателей потребовал перевести его на другой избирательный округ и, соответственно, избирательный участок. Объяснил он это тем, что голосовать планировал "только за женщину-кандидата".Жалобу избирателя озвучила председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.По мнению избирателя, крупные населенные пункты Гагаузии не должны быть разделены на несколько избирательных округов, поскольку это "ущемляет право выбора" граждан. Жительница Комрата попросила перевести ее на другой избирательный округ в Комрате, где баллотируется кандидат-женщина.Жалоба избирателя была рассмотрена, но удовлетворить ее не представляется возможным, говорит председатель ЦИК Гагаузии."Центральная избирательная комиссия приняла постановление об образовании избирательных округов, их нумерации и границ. […] ЦИК приходит к выводу, что жительница муниципия Комрат не может реализовать свое избирательное право на другом избирательном округе", - говорится в решении избирательной комиссии.По данным на 18.30 воскресенья, в голосовании в Гагаузии приняло участие 20 тысяч 92 избирателя, что составляет 30,2% от общего количества избирателей. Порог явки до настоящего момента преодолен в семи избирательных округах из 17.Напомним, сегодня в 11 избирательных округах Гагаузии проходит второй тур выборов НСГ, и еще в шести округах, где в первом туре не было явки, – повторное голосование. Всего работают 38 избирательных участков, они будут открыты до 21.00.
https://ru.sputnik.md/20210903/polnye-tezki-v-gagauzii-v-deputaty-nsg-idut-kandidaty-odnofamiltsy--44451819.html
https://ru.sputnik.md/20211003/v-gagauzii---vtoroy-tur-vyborov-v-narodnoe-sobranie-na-konu-18-mandatov-45221374.html
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в молдове, выборы, гагаузия

"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок

19:23 03.10.2021 (обновлено: 19:32 03.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalЦентральная избирательная комиссия Гагаузии
Центральная избирательная комиссия Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Отсутствие женщин среди кандидатов на одном из округов в Гагаузии посчитали "нарушением избирательного права".
КОМРАТ, 3 окт - Sputnik, Максим Топал. Курьезный случай произошел в воскресенье на выборах в Народное собрание Гагаузии. В адрес Центральной избирательной комиссии автономии поступила жалоба, в которой один из избирателей потребовал перевести его на другой избирательный округ и, соответственно, избирательный участок. Объяснил он это тем, что голосовать планировал "только за женщину-кандидата".
Жалобу избирателя озвучила председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.
"Я заявляю о нарушении моего избирательного права на выборах в Народное собрание Гагаузии 3 октября 2021 года. Во втором округе нет кандидатов-женщин и я не могу реализовать свое избирательное право, так как хочу проголосовать за женщину", - зачитала текст обращения глава ЦИК.
По мнению избирателя, крупные населенные пункты Гагаузии не должны быть разделены на несколько избирательных округов, поскольку это "ущемляет право выбора" граждан. Жительница Комрата попросила перевести ее на другой избирательный округ в Комрате, где баллотируется кандидат-женщина.
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Жалоба избирателя была рассмотрена, но удовлетворить ее не представляется возможным, говорит председатель ЦИК Гагаузии.
"Центральная избирательная комиссия приняла постановление об образовании избирательных округов, их нумерации и границ. […] ЦИК приходит к выводу, что жительница муниципия Комрат не может реализовать свое избирательное право на другом избирательном округе", - говорится в решении избирательной комиссии.
В Гагаузии стартуют выборы - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
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По данным на 18.30 воскресенья, в голосовании в Гагаузии приняло участие 20 тысяч 92 избирателя, что составляет 30,2% от общего количества избирателей. Порог явки до настоящего момента преодолен в семи избирательных округах из 17.
Напомним, сегодня в 11 избирательных округах Гагаузии проходит второй тур выборов НСГ, и еще в шести округах, где в первом туре не было явки, – повторное голосование. Всего работают 38 избирательных участков, они будут открыты до 21.00.
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