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Когда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
Когда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
Ученые нашли ген ожирения
2021-10-03T20:40+0300
2021-10-03T20:40+0300
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Почти три сотни генов, связанных с ожирением, стали объектом изучения специалистов из США. Путем исследования червей они отделили некоторые из генов, связанных с набором веса, а также с похудением, пишет МИР24 со ссылкой на журнал PLOS Genetics.Исследователи из Университета Вирджинии выявили 293 гена, которые связаны с ожирением. Затем они провели исследование простых червей C. elegans, которые обитают в гниющей растительности и питаются микробами. Невероятно, то у них более 70% общих генов с людьми. Эти существа набирают лишний вес, потребляя большое количество сахара. В ходе изучения специалисты стимулировали часть червей набирать вес, а других подопытных кормили продуктами с высоким содержанием фруктозы.Таким образом они отделили 14 генов, которые влияют на увеличение веса, и три гена, которые, наоборот, способствуют похудению.
https://ru.sputnik.md/20210719/kak-nauchitsa-sjigat-kalorii-viedeoretsept-18414737.html
https://ru.sputnik.md/20210513/uchenye-rasskazali-chem-opasno-ozhirenie-u-podrostkov-34731951.html
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в мире, еда, ожирение, лишний вес

Когда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения

20:40 03.10.2021
382
CC0 / pxhere / Ожирение, архивное фото
Ожирение, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
CC0 / pxhere /
Американские специалисты выяснили, какие гены способствуют набору веса, а какие - похудению.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Почти три сотни генов, связанных с ожирением, стали объектом изучения специалистов из США. Путем исследования червей они отделили некоторые из генов, связанных с набором веса, а также с похудением, пишет МИР24 со ссылкой на журнал PLOS Genetics.
Тренер по фитнесу рассказала Sputnik, как прыгающие ботинки помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
Пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт
19 июля, 06:00
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Исследователи из Университета Вирджинии выявили 293 гена, которые связаны с ожирением. Затем они провели исследование простых червей C. elegans, которые обитают в гниющей растительности и питаются микробами. Невероятно, то у них более 70% общих генов с людьми. Эти существа набирают лишний вес, потребляя большое количество сахара. В ходе изучения специалисты стимулировали часть червей набирать вес, а других подопытных кормили продуктами с высоким содержанием фруктозы.
Fat man in yellow - Sputnik Молдова, 1920, 13.05.2021
Ученые рассказали, чем опасно ожирение у подростков
13 мая, 23:25
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Таким образом они отделили 14 генов, которые влияют на увеличение веса, и три гена, которые, наоборот, способствуют похудению.
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