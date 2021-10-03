https://ru.sputnik.md/20211003/kogda-suzhdeno-popravitsya-uchenye-nashli-gen-ozhireniya-45228785.html
Когда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
Когда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
Ученые нашли ген ожирения
2021-10-03T20:40+0300
2021-10-03T20:40+0300
2021-10-03T20:40+0300
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лишний вес
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Почти три сотни генов, связанных с ожирением, стали объектом изучения специалистов из США. Путем исследования червей они отделили некоторые из генов, связанных с набором веса, а также с похудением, пишет МИР24 со ссылкой на журнал PLOS Genetics.Исследователи из Университета Вирджинии выявили 293 гена, которые связаны с ожирением. Затем они провели исследование простых червей C. elegans, которые обитают в гниющей растительности и питаются микробами. Невероятно, то у них более 70% общих генов с людьми. Эти существа набирают лишний вес, потребляя большое количество сахара. В ходе изучения специалисты стимулировали часть червей набирать вес, а других подопытных кормили продуктами с высоким содержанием фруктозы.Таким образом они отделили 14 генов, которые влияют на увеличение веса, и три гена, которые, наоборот, способствуют похудению.
https://ru.sputnik.md/20210719/kak-nauchitsa-sjigat-kalorii-viedeoretsept-18414737.html
https://ru.sputnik.md/20210513/uchenye-rasskazali-chem-opasno-ozhirenie-u-podrostkov-34731951.html
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в мире, еда, ожирение, лишний вес
Когда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
Американские специалисты выяснили, какие гены способствуют набору веса, а какие - похудению.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. П
очти три сотни генов, связанных с ожирением, стали объектом изучения специалистов из США. Путем исследования червей они отделили некоторые из генов, связанных с набором веса, а также с похудением, пишет МИР24
со ссылкой на журнал PLOS Genetics
.
Исследователи из Университета Вирджинии выявили 293 гена, которые связаны с ожирением. Затем они провели исследование простых червей C. elegans, которые обитают в гниющей растительности и питаются микробами. Невероятно, то у них более 70% общих генов с людьми. Эти существа набирают лишний вес, потребляя большое количество сахара. В ходе изучения специалисты стимулировали часть червей набирать вес, а других подопытных кормили продуктами с высоким содержанием фруктозы.
Таким образом они отделили 14 генов, которые влияют на увеличение веса, и три гена, которые, наоборот, способствуют похудению.