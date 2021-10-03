https://ru.sputnik.md/20211003/kto-pridet-vmesto-mayi-sandu-45106054.html

Кто придет вместо Майи Санду

Кто придет вместо Майи Санду

Кто придет вместо Майи Санду

2021-10-03T15:16+0300

2021-10-03T15:16+0300

2021-10-03T15:16+0300

радио

молдова

майя санду

левые

правые

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Майя Санду – это всерьез и надолго или это временный политический проект? Кто может прийти ей на смену – сторонники восточного вектора или "младоевропейцы"? Существуют ли уже политические силы, которые могут уверенно войти во власть в Молдове? Ничто не вечно под луной - будет ли и дальше продолжена традиция смены власти правых левыми в Молдове или нас ждет застой. Или, может быть, застоя нет, а есть стабильность? Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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