https://ru.sputnik.md/20211003/kto-pridet-vmesto-mayi-sandu-45106054.html
Кто придет вместо Майи Санду
Кто придет вместо Майи Санду
Кто придет вместо Майи Санду
2021-10-03T15:16+0300
2021-10-03T15:16+0300
2021-10-03T15:16+0300
радио
молдова
майя санду
левые
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Майя Санду – это всерьез и надолго или это временный политический проект? Кто может прийти ей на смену – сторонники восточного вектора или "младоевропейцы"? Существуют ли уже политические силы, которые могут уверенно войти во власть в Молдове? Ничто не вечно под луной - будет ли и дальше продолжена традиция смены власти правых левыми в Молдове или нас ждет застой. Или, может быть, застоя нет, а есть стабильность? Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, майя санду, левые, правые, видео
Кто придет вместо Майи Санду
Политолог Сергей Манастырлы пытается дать долгосрочный политический прогноз.
Майя Санду – это всерьез и надолго или это временный политический проект? Кто может прийти ей на смену – сторонники восточного вектора или "младоевропейцы"? Существуют ли уже политические силы, которые могут уверенно войти во власть в Молдове? Ничто не вечно под луной - будет ли и дальше продолжена традиция смены власти правых левыми в Молдове или нас ждет застой. Или, может быть, застоя нет, а есть стабильность? Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы.