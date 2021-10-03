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Кто придет вместо Майи Санду
Кто придет вместо Майи Санду
Кто придет вместо Майи Санду
2021-10-03T15:16+0300
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радио
молдова
майя санду
левые
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Майя Санду – это всерьез и надолго или это временный политический проект? Кто может прийти ей на смену – сторонники восточного вектора или "младоевропейцы"? Существуют ли уже политические силы, которые могут уверенно войти во власть в Молдове? Ничто не вечно под луной - будет ли и дальше продолжена традиция смены власти правых левыми в Молдове или нас ждет застой. Или, может быть, застоя нет, а есть стабильность? Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы.
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Сергей Цуркану
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молдова, майя санду, левые, правые, видео

Кто придет вместо Майи Санду

15:16 03.10.2021
714
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Политолог Сергей Манастырлы пытается дать долгосрочный политический прогноз.
Майя Санду – это всерьез и надолго или это временный политический проект? Кто может прийти ей на смену – сторонники восточного вектора или "младоевропейцы"? Существуют ли уже политические силы, которые могут уверенно войти во власть в Молдове? Ничто не вечно под луной - будет ли и дальше продолжена традиция смены власти правых левыми в Молдове или нас ждет застой. Или, может быть, застоя нет, а есть стабильность? Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы.
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