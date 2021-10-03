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Михаеш: правительство Молдовы должно было сразу включаться в переговоры о цене на газ

Михаеш: правительство Молдовы должно было сразу включаться в переговоры о цене на газ

В октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. 03.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-03T14:45+0300

2021-10-03T14:45+0300

2021-10-03T14:45+0300

газ

молдова

газпром

цена на газ

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Власти Молдовы должны были сразу включиться в переговоры о цене на газ с Россией. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михаеш.Он считает, что власти Молдовы не сразу осознали необходимость участия в переговорах о цене на газ для Молдовы и в том, чтобы обсуждать проблему исторических долгов АО "Молдовагаз".По словам Михаеша, хорошо, что хоть и с запозданием, но последовали заявления премьера Гаврилицы и вице-премьера Спыну."Они поняли, что должны вмешаться. Нельзя уклоняться от переговоров, если у тебя 35% акций предприятия. Сейчас посмотрим, к чему приведут переговоры. Давайте говорить прямо, цена на газ имеет и политическую составляющую. "Газпром" в зависимости от иностранного государства и его отношений с Россией имеет разный подход. Дешевле газ для Белоруссии, Германии или Венгрии", — добавляет Михаеш.По его мнению, в отношениях с Россией у Молдовы есть два-три важнейших вопроса, которые требуют обсуждения.По словам Михаеша, огромный долг левобережья мог бы быть частично погашен или перераспределен за счет реорганизации "Молдовагаза" или уступки приднестровского пакета акций в пользу России и Молдовы."Вряд ли "Газпром" собирается отказаться от своих прав требования по долгу. Ранее мы говорили о том, что Россия должна согласиться на пересмотр долга, потому как значительная его часть сформирована из штрафных санкций за просрочку", — говорит Михаеш.Аналитик считает, что "Газпром" мог бы получить определенную выгоду в случае передачи контрольного пакета "Молдовагаза" правительству Молдовы. Такой шаг, по мнению эксперта, позволил бы перезапустить молдавско-российские отношения."Сейчас наше правительство что говорит: у нас нет доступа к управлению, мы не знаем всей информации, Счетная палата не может проводить проверки на предприятии. Есть множество вопросов. Поэтому мое предложение было бы таким. А каким будет решение нынешнего правительства в этих переговорах, мы выясним очень скоро", — добавляет Михаеш.Напомним, на брифинге в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлил на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.Газ в Молдову поступает из РФ транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.

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