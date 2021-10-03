https://ru.sputnik.md/20211003/mikhaesh-pravitelstvo-moldovy-dolzhno-bylo-srazu-vklyuchatsya-v-peregovory-o-tsene-na-gaz-45226634.html
Михаеш: правительство Молдовы должно было сразу включаться в переговоры о цене на газ
Михаеш: правительство Молдовы должно было сразу включаться в переговоры о цене на газ
В октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. 03.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-03T14:45+0300
2021-10-03T14:45+0300
2021-10-03T14:45+0300
газ
молдова
газпром
цена на газ
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Власти Молдовы должны были сразу включиться в переговоры о цене на газ с Россией. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михаеш.Он считает, что власти Молдовы не сразу осознали необходимость участия в переговорах о цене на газ для Молдовы и в том, чтобы обсуждать проблему исторических долгов АО "Молдовагаз".По словам Михаеша, хорошо, что хоть и с запозданием, но последовали заявления премьера Гаврилицы и вице-премьера Спыну."Они поняли, что должны вмешаться. Нельзя уклоняться от переговоров, если у тебя 35% акций предприятия. Сейчас посмотрим, к чему приведут переговоры. Давайте говорить прямо, цена на газ имеет и политическую составляющую. "Газпром" в зависимости от иностранного государства и его отношений с Россией имеет разный подход. Дешевле газ для Белоруссии, Германии или Венгрии", — добавляет Михаеш.По его мнению, в отношениях с Россией у Молдовы есть два-три важнейших вопроса, которые требуют обсуждения.По словам Михаеша, огромный долг левобережья мог бы быть частично погашен или перераспределен за счет реорганизации "Молдовагаза" или уступки приднестровского пакета акций в пользу России и Молдовы."Вряд ли "Газпром" собирается отказаться от своих прав требования по долгу. Ранее мы говорили о том, что Россия должна согласиться на пересмотр долга, потому как значительная его часть сформирована из штрафных санкций за просрочку", — говорит Михаеш.Аналитик считает, что "Газпром" мог бы получить определенную выгоду в случае передачи контрольного пакета "Молдовагаза" правительству Молдовы. Такой шаг, по мнению эксперта, позволил бы перезапустить молдавско-российские отношения."Сейчас наше правительство что говорит: у нас нет доступа к управлению, мы не знаем всей информации, Счетная палата не может проводить проверки на предприятии. Есть множество вопросов. Поэтому мое предложение было бы таким. А каким будет решение нынешнего правительства в этих переговорах, мы выясним очень скоро", — добавляет Михаеш.Напомним, на брифинге в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлил на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.Газ в Молдову поступает из РФ транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211001/spynu-nazval-tsenu-po-kotoroy-moldova-zakupaet-gaz-tarif-45185990.html
https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html
https://ru.sputnik.md/20211001/pochem-gaz-dlya-naroda-eksperty-o-tom-kak-i-kogda-v-moldove-vyrastut-tarify-45204347.html
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газ, молдова, газпром, цена на газ, в молдове
Михаеш: правительство Молдовы должно было сразу включаться в переговоры о цене на газ
В октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik.
Власти Молдовы должны были сразу включиться в переговоры о цене на газ с Россией. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова
заявил политический аналитик Роман Михаеш.
Он считает, что власти Молдовы не сразу осознали необходимость участия в переговорах о цене на газ для Молдовы и в том, чтобы обсуждать проблему исторических долгов АО "Молдовагаз".
"Правительство, будучи акционером "Молдовагаза", обязано участвовать в переговорах по цене на газ. И не только по цене на энергоноситель, но и по долгам, и всему, что касается предприятия "Молдовагаз", — считает эксперт.
По словам Михаеша, хорошо, что хоть и с запозданием, но последовали заявления премьера Гаврилицы и вице-премьера Спыну.
"Они поняли, что должны вмешаться. Нельзя уклоняться от переговоров, если у тебя 35% акций предприятия. Сейчас посмотрим, к чему приведут переговоры. Давайте говорить прямо, цена на газ имеет и политическую составляющую. "Газпром" в зависимости от иностранного государства и его отношений с Россией имеет разный подход. Дешевле газ для Белоруссии, Германии или Венгрии", — добавляет Михаеш.
По его мнению, в отношениях с Россией у Молдовы есть два-три важнейших вопроса, которые требуют обсуждения.
"Первый - это приднестровское урегулирование. И второе - снабжение страны газом, где есть сложности, особенно учитывая тот исторический долг, который накопился за счет потребления газа Приднестровьем. Мы видели, как господин Красносельский недавно впервые признал наличие этого долга. Эта декларация появилась неслучайно, потому как она затрагивает и интересы Молдовы, и интересы России", - говорит аналитик.
По словам Михаеша, огромный долг левобережья мог бы быть частично погашен или перераспределен за счет реорганизации "Молдовагаза" или уступки приднестровского пакета акций в пользу России и Молдовы.
"Вряд ли "Газпром" собирается отказаться от своих прав требования по долгу. Ранее мы говорили о том, что Россия должна согласиться на пересмотр долга, потому как значительная его часть сформирована из штрафных санкций за просрочку", — говорит Михаеш.
Аналитик считает, что "Газпром" мог бы получить определенную выгоду в случае передачи контрольного пакета "Молдовагаза" правительству Молдовы. Такой шаг, по мнению эксперта, позволил бы перезапустить молдавско-российские отношения.
"Сейчас наше правительство что говорит: у нас нет доступа к управлению, мы не знаем всей информации, Счетная палата не может проводить проверки на предприятии. Есть множество вопросов. Поэтому мое предложение было бы таким. А каким будет решение нынешнего правительства в этих переговорах, мы выясним очень скоро", — добавляет Михаеш.
Напомним, на брифинге в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в октябре Молдова будет закупать природный газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Такая цена установлена в контракте, который "Молдовагаз" продлил на месяц с "Газпромом". За этот месяц стороны должны согласовать условия нового долгосрочного контракта.
Газ в Молдову поступает из РФ транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в республику. Страна приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года.