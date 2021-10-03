https://ru.sputnik.md/20211003/mir-za-sutki-krevetki-s-syurprizom-novyy-poedinok-taysona-i-k-chemu-stremitsya-covid--45223355.html

Мир за сутки: креветки с сюрпризом, новый поединок Тайсона и к чему "стремится" COVID

Мир за сутки: креветки с сюрпризом, новый поединок Тайсона и к чему "стремится" COVID

Наркотики в креветках, Тайсон хочет поединок, почему мутирует коронавирус

2021-10-03T08:37+0300

2021-10-03T08:37+0300

2021-10-03T09:15+0300

общество

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мутации

наркотики

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Фура с креветками преподнесла таможенным служащим во Франции неожиданный "сюрприз". Как пишет МИР24, в грузовике, перевозившем 20 тонн креветок, обнаружили 700 килограммов кокаина.Все произошло недалеко от портового города Гавр на западе Франции. В жандармерию поступил сигнал о том, что четыре вооруженных человека задержали и затем угнали грузовик весом 38 тонн. Шофера захватили и усадили в легковую машину. Сотрудникам органов охраны правопорядка потребовалось меньше часа, чтобы обнаружить и угнанную фуру, и водителя. Угонщики, однако, скрылись в неизвестном направлении.Двоих из четырех преступников позднее задержали в районе порта. В ходе осмотра холодильной камеры среди ящиков с креветками, прибывшими из Эквадора, были обнаружены 11 спортивных сумок, а там - упаковки с наркотиком.Отмечается, что на черном рынке стоимость 700 килограммов кокаина превышает 40 миллионов евро. Начато расследование по подозрению в перевозке наркотиков, похищении и насильственном удержании человека. Жандармы уверены, что шофер рефрижератора ничего не знал о нелегальном грузе.Майк Тайсон вызвал блогера на бой"Кучу денег", по словам звезды мирового бокса, он заработал бы от поединка с блогером Логаном Полом. Ранее Тайсон усомнился в победе блогера в бою с Флойдом Мейвезером, однако все произошло наоборот, и Логан Пол заявил, что Тайсон "облажался", пишет ФАН.Боксер подчеркнул, что Логан Пол и его брат Джейк ни за что не откажутся от такого многомиллионного боя. Тайсон не жалует блогеров: он уверен, что ради 100 миллионов долларов те сделают все, "даже разрешат побить себя".Поединок Логана Пола с Флойдом Мэйуэзером состоялся летом 2021 года. По его итогам победитель назван не был. Его брат Джейк также провел несколько поединков, в которых одержал победу против спортсменов UFC.Ученые поняли, почему коронавирус так активно мутируетПуть эволюции COVID-19 проследили американские ученые, исследовавшие штаммы вируса. Они считают, что COVID-19 совершенствуется, чтобы более эффективно распространяться воздушно-капельным путем, пишет МИР24 со ссылкой на The New York Times.Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США изучили свойства штамма "альфа" и сравнили его с предыдущими мутациями вируса. Они выявили закономерность, согласно которой вирус модифицируется, чтобы улучшить свое распространение по воздуху. При этом штамм "альфа" с большей вероятностью приводит к заражению через передачу в микрокаплях.Специалисты считают, что в будущем COVID-19 станет еще более заразным. Это видно на примере штамма "дельта", который стремительно распространился по планете. Снизить заболеваемость можно при помощи ношения масок, отмечают специалисты.

https://ru.sputnik.md/20210913/politsiya-izyala-narkotiky-44722332.html

https://ru.sputnik.md/20210423/darya-kozorez-zavoevala-serebro-molodezhnogo-chempionata-mira-po-boksu-34493414.html

https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html

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в мире, бокс, мутации, наркотики