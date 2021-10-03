https://ru.sputnik.md/20211003/mir-za-sutki-krevetki-s-syurprizom-novyy-poedinok-taysona-i-k-chemu-stremitsya-covid--45223355.html
Мир за сутки: креветки с сюрпризом, новый поединок Тайсона и к чему "стремится" COVID
Мир за сутки: креветки с сюрпризом, новый поединок Тайсона и к чему "стремится" COVID
Наркотики в креветках, Тайсон хочет поединок, почему мутирует коронавирус
2021-10-03T08:37+0300
2021-10-03T08:37+0300
2021-10-03T09:15+0300
общество
в мире
бокс
мутации
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/03/45223328_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_2dbb4071321e44c7748004b5b0b4a9cd.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Фура с креветками преподнесла таможенным служащим во Франции неожиданный "сюрприз". Как пишет МИР24, в грузовике, перевозившем 20 тонн креветок, обнаружили 700 килограммов кокаина.Все произошло недалеко от портового города Гавр на западе Франции. В жандармерию поступил сигнал о том, что четыре вооруженных человека задержали и затем угнали грузовик весом 38 тонн. Шофера захватили и усадили в легковую машину. Сотрудникам органов охраны правопорядка потребовалось меньше часа, чтобы обнаружить и угнанную фуру, и водителя. Угонщики, однако, скрылись в неизвестном направлении.Двоих из четырех преступников позднее задержали в районе порта. В ходе осмотра холодильной камеры среди ящиков с креветками, прибывшими из Эквадора, были обнаружены 11 спортивных сумок, а там - упаковки с наркотиком.Отмечается, что на черном рынке стоимость 700 килограммов кокаина превышает 40 миллионов евро. Начато расследование по подозрению в перевозке наркотиков, похищении и насильственном удержании человека. Жандармы уверены, что шофер рефрижератора ничего не знал о нелегальном грузе.Майк Тайсон вызвал блогера на бой"Кучу денег", по словам звезды мирового бокса, он заработал бы от поединка с блогером Логаном Полом. Ранее Тайсон усомнился в победе блогера в бою с Флойдом Мейвезером, однако все произошло наоборот, и Логан Пол заявил, что Тайсон "облажался", пишет ФАН.Боксер подчеркнул, что Логан Пол и его брат Джейк ни за что не откажутся от такого многомиллионного боя. Тайсон не жалует блогеров: он уверен, что ради 100 миллионов долларов те сделают все, "даже разрешат побить себя".Поединок Логана Пола с Флойдом Мэйуэзером состоялся летом 2021 года. По его итогам победитель назван не был. Его брат Джейк также провел несколько поединков, в которых одержал победу против спортсменов UFC.Ученые поняли, почему коронавирус так активно мутируетПуть эволюции COVID-19 проследили американские ученые, исследовавшие штаммы вируса. Они считают, что COVID-19 совершенствуется, чтобы более эффективно распространяться воздушно-капельным путем, пишет МИР24 со ссылкой на The New York Times.Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США изучили свойства штамма "альфа" и сравнили его с предыдущими мутациями вируса. Они выявили закономерность, согласно которой вирус модифицируется, чтобы улучшить свое распространение по воздуху. При этом штамм "альфа" с большей вероятностью приводит к заражению через передачу в микрокаплях.Специалисты считают, что в будущем COVID-19 станет еще более заразным. Это видно на примере штамма "дельта", который стремительно распространился по планете. Снизить заболеваемость можно при помощи ношения масок, отмечают специалисты.
https://ru.sputnik.md/20210913/politsiya-izyala-narkotiky-44722332.html
https://ru.sputnik.md/20210423/darya-kozorez-zavoevala-serebro-molodezhnogo-chempionata-mira-po-boksu-34493414.html
https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/03/45223328_0:0:2431:1823_1920x0_80_0_0_c5fe04b47f43a08b92be492104c983a1.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, бокс, мутации, наркотики
Мир за сутки: креветки с сюрпризом, новый поединок Тайсона и к чему "стремится" COVID
08:37 03.10.2021 (обновлено: 09:15 03.10.2021)
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik.
Фура с креветками преподнесла таможенным служащим во Франции неожиданный "сюрприз". Как пишет МИР24
, в грузовике, перевозившем 20 тонн креветок, обнаружили 700 килограммов кокаина.
Все произошло недалеко от портового города Гавр на западе Франции. В жандармерию поступил сигнал о том, что четыре вооруженных человека задержали и затем угнали грузовик весом 38 тонн. Шофера захватили и усадили в легковую машину.
Сотрудникам органов охраны правопорядка потребовалось меньше часа, чтобы обнаружить и угнанную фуру, и водителя. Угонщики, однако, скрылись в неизвестном направлении.
Двоих из четырех преступников позднее задержали в районе порта. В ходе осмотра холодильной камеры среди ящиков с креветками, прибывшими из Эквадора, были обнаружены 11 спортивных сумок, а там - упаковки с наркотиком.
Отмечается, что на черном рынке стоимость 700 килограммов кокаина превышает 40 миллионов евро. Начато расследование по подозрению в перевозке наркотиков, похищении и насильственном удержании человека. Жандармы уверены, что шофер рефрижератора ничего не знал о нелегальном грузе.
Майк Тайсон вызвал блогера на бой
"Кучу денег", по словам звезды мирового бокса, он заработал бы от поединка с блогером Логаном Полом. Ранее Тайсон усомнился в победе блогера в бою с Флойдом Мейвезером, однако все произошло наоборот, и Логан Пол заявил, что Тайсон "облажался", пишет ФАН
.
Боксер подчеркнул, что Логан Пол и его брат Джейк ни за что не откажутся от такого многомиллионного боя. Тайсон не жалует блогеров: он уверен, что ради 100 миллионов долларов те сделают все, "даже разрешат побить себя".
Поединок Логана Пола с Флойдом Мэйуэзером состоялся летом 2021 года. По его итогам победитель назван не был. Его брат Джейк также провел несколько поединков, в которых одержал победу против спортсменов UFC.
Ученые поняли, почему коронавирус так активно мутирует
Путь эволюции COVID-19 проследили американские ученые, исследовавшие штаммы вируса. Они считают, что COVID-19 совершенствуется, чтобы более эффективно распространяться воздушно-капельным путем, пишет МИР24
со ссылкой на The New York Times
.
Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США изучили свойства штамма "альфа" и сравнили его с предыдущими мутациями вируса. Они выявили закономерность, согласно которой вирус модифицируется, чтобы улучшить свое распространение по воздуху. При этом штамм "альфа" с большей вероятностью приводит к заражению через передачу в микрокаплях.
Специалисты считают, что в будущем COVID-19 станет еще более заразным. Это видно на примере штамма "дельта", который стремительно распространился по планете. Снизить заболеваемость можно при помощи ношения масок, отмечают специалисты.