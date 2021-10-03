https://ru.sputnik.md/20211003/nemetskiy-rok-ili-dve-strany-za-odnoy-stenoy-45189103.html

Немецкий рок, или Две страны за одной стеной

Немецкий рок, или Две страны за одной стеной

Немецкий рок, или Две страны за одной стеной

2021-10-03T12:54+0300

2021-10-03T12:54+0300

2021-10-03T12:54+0300

радио

германия

рок

фрг

рок-музыка

панк

гдр

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Немецкий рок, или две страны за одной стеной Немецкий рок, или две страны за одной стеной

Повод послушать хорошую музыку есть всегда, а сегодня есть повод послушать германский рок: ведь 3 октября – День объединения Германии. Именно 3 октября 1990 года произошло вхождение ГДР и Восточного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией ФРГ. Стена пала, и Германия стала единой.Немецкая рок-музыка всегда стояла в стороне от британского и американского рока – не то чтобы она являлась какой-то альтернативой – а скорее это отдельный столп и пласт, который пересекается с мировыми сокровищами рока. Не секрет, что жизнь в ГДР несколько отличалась, скажем помягче, от жизни в ФРГ до объединения. Но отличалась она и от жизни в Советском Союзе – не меньше, а может, и больше. Все это нашло выражение в музыке, разделенной не так давно Германии. "Пудис" – ветераны рока из ГДР, Нина Хаген, жизнь которой перевернула встреча с НЛО. Затянутая в кожу Доро Пеш, королева металла, мечта позднесоветских подростков. Удо Диркшнайдер – маленький, но владеющий безумным фальцетом и бешеной энергетикой. Тиль Линдеманн – задумчивый, сумасшедший и сексуально озабоченный. И, конечно же, Scorpions – мастера слащавых, но мощных баллад – все это в очередном выпуске передачи "Фа-диез".

германия

фрг

гдр

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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германия, рок, фрг, рок-музыка, панк, гдр, аудио