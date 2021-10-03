https://ru.sputnik.md/20211003/nulevaya-terpimost-vrach-rasskazal-pochemu-nasmork-sam-ne-proydet-45230695.html

Нулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет

Нулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет

Почему нельзя терпеть насморк: ответ врача

2021-10-03T16:15+0300

2021-10-03T16:15+0300

2021-10-03T16:31+0300

общество

в мире

простуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2484/57/24845720_0:320:1742:1300_1920x0_80_0_0_18bd5b9b6b900e3dbfa55409ba46e165.jpg

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Многие стараются не замечать легкий насморк, и очень зря. Почему этого нельзя делать, в интервью радио Sputnik объяснил врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.Практически каждый осенью может подхватить насморк - из-за резкой смены температуры, неправильно подобранного гардероба, сквозняка.Надеяться, что насморк пройдет сам, не следует. Если это недомогание игнорировать и не лечить, оно может привести к осложнениям, предупредил Иван Лесков.Однако ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов не стоит, продолжил врач. Тем более что они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. И чтобы не получить зависимость от этих препаратов, насморк надо лечить.Специалист может назначить эти лекарства после осмотра пациента, учитывая все особенности его состояния, заключил врач-отоларинголог в интервью радио Sputnik.

https://ru.sputnik.md/20200925/znakomye-neznakomtsy-kak-ne-sputat-gripp-i-prostudu-31787920.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, простуда