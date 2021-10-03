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Нулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет
Нулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет
Почему нельзя терпеть насморк: ответ врача
2021-10-03T16:15+0300
2021-10-03T16:31+0300
общество
в мире
простуда
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Многие стараются не замечать легкий насморк, и очень зря. Почему этого нельзя делать, в интервью радио Sputnik объяснил врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.Практически каждый осенью может подхватить насморк - из-за резкой смены температуры, неправильно подобранного гардероба, сквозняка.Надеяться, что насморк пройдет сам, не следует. Если это недомогание игнорировать и не лечить, оно может привести к осложнениям, предупредил Иван Лесков.Однако ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов не стоит, продолжил врач. Тем более что они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. И чтобы не получить зависимость от этих препаратов, насморк надо лечить.Специалист может назначить эти лекарства после осмотра пациента, учитывая все особенности его состояния, заключил врач-отоларинголог в интервью радио Sputnik.
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в мире, простуда

Нулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет

16:15 03.10.2021 (обновлено: 16:31 03.10.2021)
305
© Pixabay / MojpeПростуда
Простуда - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Pixabay / Mojpe
Специалист назвал сразу несколько причин, почему нельзя терпеть насморк.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Многие стараются не замечать легкий насморк, и очень зря. Почему этого нельзя делать, в интервью радио Sputnik объяснил врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.
Практически каждый осенью может подхватить насморк - из-за резкой смены температуры, неправильно подобранного гардероба, сквозняка.
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Надеяться, что насморк пройдет сам, не следует. Если это недомогание игнорировать и не лечить, оно может привести к осложнениям, предупредил Иван Лесков.

"Если нос заложен, то хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух – лобных, верхнечелюстных и др. – ред.), поскольку отек носа перекрывает пазухи", – сказал он.

Однако ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов не стоит, продолжил врач. Тем более что они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. И чтобы не получить зависимость от этих препаратов, насморк надо лечить.
"Первое, что для этого нужно, – это промывать нос. Здесь к вашим услугам любые солевые растворы. Их много, они доступны. Также от отека с водянистыми выделениями вам очень помогут спрей или капли, содержащие интерферон. А если у вас зеленые выделения, то придется добавлять препараты с антибиотиками", – сказал Иван Лесков.
Специалист может назначить эти лекарства после осмотра пациента, учитывая все особенности его состояния, заключил врач-отоларинголог в интервью радио Sputnik.
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