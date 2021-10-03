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Очереди на вакцинацию: в Кишиневе у мобильных прививочных пунктов ажиотаж
Очереди на вакцинацию: в Кишиневе у мобильных прививочных пунктов ажиотаж
Мобильные пункты вакцинации пользуются спросом у кишиневцев на фоне роста числа заболевших COVID-19 и новых ограничительных мер. 03.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-03T13:21+0300
2021-10-03T13:35+0300
коронавирус
троллейбус
вакцинация
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. У троллейбуса вакцинации, расположенного у "Афганского парка" на Рышкановке, настоящий ажиотаж.Отметим, повышенный интерес граждан к вакцинации происходит на фоне роста числа заболевших в Молдове и введенных новых ограничений для населения.С первого октября в стране вступили в силу решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).Согласно постановлению, уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах определяется ежедневно, им присваивается соответствующий цветовой код. В Кишиневе и Бельцах, по последним данным, установлен "красный код".В связи с этим действуют довольно ощутимые ограничения. Так, заведения общепита могут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей предоставлять сертификат COVID-19. Притом что нынешняя осень - довольно холодная, посидеть на террасе на открытом воздухе можно только солнечным днем.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 людьми в открытых помещениях с учетом того, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат о вакцинации от COVID-19.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html
https://ru.sputnik.md/20210927/voz-snova-rassleduet-proiskhozhdenie-koronavirusa-45069623.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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троллейбус, вакцинация

Очереди на вакцинацию: в Кишиневе у мобильных прививочных пунктов ажиотаж

13:21 03.10.2021 (обновлено: 13:35 03.10.2021)
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© Sputnik / OsmatescoМобильный пункт вакцинации на Буюканах
Мобильный пункт вакцинации на Буюканах - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Мобильные пункты вакцинации пользуются спросом у кишиневцев на фоне роста числа заболевших COVID-19 и новых ограничительных мер.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. У троллейбуса вакцинации, расположенного у "Афганского парка" на Рышкановке, настоящий ажиотаж.
Отметим, повышенный интерес граждан к вакцинации происходит на фоне роста числа заболевших в Молдове и введенных новых ограничений для населения.
С первого октября в стране вступили в силу решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).
Согласно постановлению, уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах определяется ежедневно, им присваивается соответствующий цветовой код. В Кишиневе и Бельцах, по последним данным, установлен "красный код".
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В Молдове вступили в силу новые ограничения: какие меры введены
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В связи с этим действуют довольно ощутимые ограничения. Так, заведения общепита могут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей предоставлять сертификат COVID-19. Притом что нынешняя осень - довольно холодная, посидеть на террасе на открытом воздухе можно только солнечным днем.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 людьми в открытых помещениях с учетом того, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат о вакцинации от COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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Следует ли детей в Молдове прививать от коронавируса
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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