Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211003/pogodnye-rekordy-moldovy-3-oktyabrya-45218369.html
Погодные рекорды Молдовы 3 октября
Погодные рекорды Молдовы 3 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 03.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-03T00:01+0300
2021-10-03T00:01+0300
погода
рекорды
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62c12b6da922b7011e14d03039cb408b.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Самое холодное третье октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день температура воздуха составила - 0,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 3 октября зафиксировали в 2001 году. Тогда термометры показали +28,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211001/preduprezhdenie-sinoptikov-moldove-ozhidayutsya-zamorozki-45190354.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542666_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b25aaee95222d8ebfdc852a28977beb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, рекорды, в молдове

Погодные рекорды Молдовы 3 октября

00:01 03.10.2021
177
© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Самое холодное третье октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1945 году в этот день температура воздуха составила - 0,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 3 октября зафиксировали в 2001 году. Тогда термометры показали +28,1 градуса.
Регионы России. Мурманская область - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки
1 октября, 13:30
1985
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 3 октября
ВчераНи в одном глазу: врач рассказала, как реагирует организм на отсутствие алкоголя
ВчераЦыганский дурман Вертинского, или Умереть дважды
ВчераСанду направила президенту Румынии соболезнования в связи с трагедией в Констанце
ВчераКлип Zivert на трек Cry бьет рекорды просмотров
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераНациональная одежда и молдавское вино покоряют Дубай
ВчераПариж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями
ВчераВо вред здоровью: сколько алкоголя употребляют жители Молдовы
ВчераОсновные страхи граждан Молдовы и их ожидания от новой власти
ВчераНа 70% может подорожать отопление в столице одной из стран ЕС
ВчераМинистр сельского хозяйства поздравил виноделов с профессиональным праздником
ВчераМэрия Кишинева очистила пять километров русла реки Бык
ВчераМурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты
ВчераПривел товарища - получил бонус: в какой стране поощряют за вакцинированных друзей
ВчераВ Молдове сохраняются рекордно низкие цены на картофель
ВчераГлава Минздрава написала эмоциональный пост с призывом вакцинироваться
ВчераИтоги недели: как сложатся отношения Молдовы с Россией и ЕС
ВчераКуда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные
ВчераПриведут ли поставки российского газа в Венгрию к развалу Украины - мнение депутата Рады