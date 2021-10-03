https://ru.sputnik.md/20211003/pogodnye-rekordy-moldovy-3-oktyabrya-45218369.html

Погодные рекорды Молдовы 3 октября

Погодные рекорды Молдовы 3 октября

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 03.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Самое холодное третье октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день температура воздуха составила - 0,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 3 октября зафиксировали в 2001 году. Тогда термометры показали +28,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211001/preduprezhdenie-sinoptikov-moldove-ozhidayutsya-zamorozki-45190354.html

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2021

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