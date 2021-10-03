https://ru.sputnik.md/20211003/pogodnye-rekordy-moldovy-3-oktyabrya-45218369.html
Погодные рекорды Молдовы 3 октября
Погодные рекорды Молдовы 3 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 03.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-03T00:01+0300
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2021-10-03T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Самое холодное третье октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день температура воздуха составила - 0,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум 3 октября зафиксировали в 2001 году. Тогда термометры показали +28,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды, в молдове
Погодные рекорды Молдовы 3 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Самое холодное третье октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1945 году в этот день температура воздуха составила - 0,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 3 октября зафиксировали в 2001 году. Тогда термометры показали +28,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.