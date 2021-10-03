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Променад с пользой: супруги во время прогулки нашли огромный алмаз
Променад с пользой: супруги во время прогулки нашли огромный алмаз
супруги во время прогулки нашли огромный алмаз
2021-10-03T11:03+0300
2021-10-03T11:03+0300
общество
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Во время прогулки по парку в Арканзасе супруги из Калифорнии нашли желтый алмаз весом 4,38 карата, передает МИР24. Это самая большая драгоценность, найденная в этом году в государственном парке. Ранее здесь уже находили алмазы, пишет CBS News.Драгоценный камень был найден в парке Кратер Бриллиантов в Мерфрисборо. Сначала супруги не знали, что это алмаз, они обратили внимание на камень, потому что он был чистым и блестящим, пишет источник.Находку отнесли в Центр поиска алмазов в парке. Специалист проверил камень под микроскопом и был шокирован увиденным. Сообщается, что алмаз имеет форму груши и лимонадно-желтый цвет. Супруги назвали камень "Люси", но оценку его у ювелиров пока не делали.С 1906 года в парке было найдено более 75 тысяч драгоценных камней, а в текущем году в Алмазном кратере посетители нашли и зарегистрировали 258 бриллиантов. В 2015 году женщина из Колорадо нашла в кратере белый бриллиант весом 8,5 карата, он получил название Esperanza.А самым крупным алмазом стал найденный в 1924 году камень "Дядя Сэм" весом 40,2 карата. В 1971 году его за 150 тысяч долларов купил частный коллекционер (на сегодняшний день эта сумма превышала бы миллион долларов).
https://ru.sputnik.md/20201013/prizrak-rozy-redchayshiy-purpurno-rozovyy-brilliant-vystavyat-na-sothebys-32015117.html
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в мире, сша, клад, алмаз

Променад с пользой: супруги во время прогулки нашли огромный алмаз

11:03 03.10.2021
81
© Sputnik / OsmatescoПара гуляет в парке под дождем
Пара гуляет в парке под дождем - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Паре из Северной Калифорнии явно везет с прогулками на свежем воздухе.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Во время прогулки по парку в Арканзасе супруги из Калифорнии нашли желтый алмаз весом 4,38 карата, передает МИР24. Это самая большая драгоценность, найденная в этом году в государственном парке. Ранее здесь уже находили алмазы, пишет CBS News.
Драгоценный камень был найден в парке Кратер Бриллиантов в Мерфрисборо. Сначала супруги не знали, что это алмаз, они обратили внимание на камень, потому что он был чистым и блестящим, пишет источник.
Бриллиант The Spirit of the Rose во время презентации в Китае - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2020
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13 октября 2020, 23:03
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Находку отнесли в Центр поиска алмазов в парке. Специалист проверил камень под микроскопом и был шокирован увиденным. Сообщается, что алмаз имеет форму груши и лимонадно-желтый цвет. Супруги назвали камень "Люси", но оценку его у ювелиров пока не делали.
С 1906 года в парке было найдено более 75 тысяч драгоценных камней, а в текущем году в Алмазном кратере посетители нашли и зарегистрировали 258 бриллиантов. В 2015 году женщина из Колорадо нашла в кратере белый бриллиант весом 8,5 карата, он получил название Esperanza.
А самым крупным алмазом стал найденный в 1924 году камень "Дядя Сэм" весом 40,2 карата. В 1971 году его за 150 тысяч долларов купил частный коллекционер (на сегодняшний день эта сумма превышала бы миллион долларов).
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