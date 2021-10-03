https://ru.sputnik.md/20211003/putin-sluchayno-podslushal-zasedanie-kabmina-45235610.html

Путин случайно "подслушал" заседание кабмина

Путин случайно "подслушал" заседание кабмина

Путин случайно "подслушал" заседание кабмина

2021-10-03T19:15+0300

2021-10-03T19:15+0300

2021-10-03T19:15+0300

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владимир путин

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин случайно "подслушал" разговор во время заседания членов правительства, которое проходило в онлайн-режиме, передает РИА Новости. Видео с этим моментом опубликовал телеканал "Россия 1".На кадрах видно, как президент заходит в кабинет, здоровается, садится за рабочий стол и берет в руки бумаги. На его компьютере включена трансляция с совещания премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.Министры не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента.На следующей неделе у российского лидера запланировано совещание с правительством по вопросу развития энергетики.

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в мире, правительство, россия, владимир путин