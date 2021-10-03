https://ru.sputnik.md/20211003/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pokholodanie-i-zamorozki-45221623.html

Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки

Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 03.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-03T07:00+0300

2021-10-03T07:00+0300

2021-10-03T07:00+0300

молдова

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Малооблачно, без осадков. Ветер восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе третьего октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В понедельник, 4 октября в республике будет от +14 до +19 градусов, ожидается туман. В последующие дни сохранится тот же температурный режим.Праздники и народные приметы3 октября православные христиане почитают память святого Евстафия Римского. Евстафий до Крещения носил имя Плакида и был военачальником при императорах Тите (79–81) и Траяне (98–117). За его веру император разжаловал прославленного полководца. Вся семья святого Евстафия была предана мученической смерти.В народе святого Евстафия связывали с ветром, дующим в эту пору со всех сторон и называли на русский манер Астафием Ветряком. По характеру и силе ветра судили о том, какая погода будет в ближайшее время: если с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых.Существовало поверье, что ветер, поднявшийся на Астафьев день, может срывать не только листву, но и способен ''сдуть'' красоту с лиц молодых женщин. Обезвредить ветер можно было специальным ритуалом.Свой праздник на Астафия Ветряка отмечали мельники. Ведь именно ветер крутит лопасти и позволяет делать работу быстро. Еще в этот день начинали сплавлять хлеб по воде. Ведь паруса раздувались, а реки еще не были скованы льдом.Мужчины в праздник Астафия должны были удобрить землю навозом. Считалось, что эта работа является гарантией хорошего урожая на следующий год.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

https://ru.sputnik.md/20211001/preduprezhdenie-sinoptikov-moldove-ozhidayutsya-zamorozki-45190354.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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молдова, прогноз погоды, погода