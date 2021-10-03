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Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки
Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 03.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-03T07:00+0300
2021-10-03T07:00+0300
молдова
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Малооблачно, без осадков. Ветер восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе третьего октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В понедельник, 4 октября в республике будет от +14 до +19 градусов, ожидается туман. В последующие дни сохранится тот же температурный режим.Праздники и народные приметы3 октября православные христиане почитают память святого Евстафия Римского. Евстафий до Крещения носил имя Плакида и был военачальником при императорах Тите (79–81) и Траяне (98–117). За его веру император разжаловал прославленного полководца. Вся семья святого Евстафия была предана мученической смерти.В народе святого Евстафия связывали с ветром, дующим в эту пору со всех сторон и называли на русский манер Астафием Ветряком. По характеру и силе ветра судили о том, какая погода будет в ближайшее время: если с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых.Существовало поверье, что ветер, поднявшийся на Астафьев день, может срывать не только листву, но и способен ''сдуть'' красоту с лиц молодых женщин. Обезвредить ветер можно было специальным ритуалом.Свой праздник на Астафия Ветряка отмечали мельники. Ведь именно ветер крутит лопасти и позволяет делать работу быстро. Еще в этот день начинали сплавлять хлеб по воде. Ведь паруса раздувались, а реки еще не были скованы льдом.Мужчины в праздник Астафия должны были удобрить землю навозом. Считалось, что эта работа является гарантией хорошего урожая на следующий год.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
https://ru.sputnik.md/20211001/preduprezhdenie-sinoptikov-moldove-ozhidayutsya-zamorozki-45190354.html
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Евгений Чебан
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молдова, прогноз погоды, погода

Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки

07:00 03.10.2021
210
© Sputnik / Mihai CarausToamna
Toamna - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Малооблачно, без осадков.
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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29 сентября, 18:00
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Ветер восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами заморозки до -2 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе третьего октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.
В понедельник, 4 октября в республике будет от +14 до +19 градусов, ожидается туман. В последующие дни сохранится тот же температурный режим.

Праздники и народные приметы

3 октября православные христиане почитают память святого Евстафия Римского. Евстафий до Крещения носил имя Плакида и был военачальником при императорах Тите (79–81) и Траяне (98–117). За его веру император разжаловал прославленного полководца. Вся семья святого Евстафия была предана мученической смерти.
В народе святого Евстафия связывали с ветром, дующим в эту пору со всех сторон и называли на русский манер Астафием Ветряком. По характеру и силе ветра судили о том, какая погода будет в ближайшее время: если с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых.
Существовало поверье, что ветер, поднявшийся на Астафьев день, может срывать не только листву, но и способен ''сдуть'' красоту с лиц молодых женщин. Обезвредить ветер можно было специальным ритуалом.
Регионы России. Мурманская область - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Предупреждение синоптиков: в Молдове ожидаются заморозки
1 октября, 13:30
2050
Свой праздник на Астафия Ветряка отмечали мельники. Ведь именно ветер крутит лопасти и позволяет делать работу быстро. Еще в этот день начинали сплавлять хлеб по воде. Ведь паруса раздувались, а реки еще не были скованы льдом.
Мужчины в праздник Астафия должны были удобрить землю навозом. Считалось, что эта работа является гарантией хорошего урожая на следующий год.
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