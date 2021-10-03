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Степанюк: задача Санду - сохранить молдаван и возродить производство
Бывший вице-премьер рассказал об экономической необходимости России и СНГ для Молдовы, отметив, что Западной Европе не нужна модернизированная молдавская экономика, в то время как отток молдаван из страны продолжается.
"В последние годы президент Майя Санду выглядела человеком правых и проевропейских сил, а также разумным политиком, который осознает местоположение Молдовы и геополитическое давление, которому страна подвержена. Как экономист она понимает, что без России и СНГ - очень сложно выстраивать экономику Молдовы", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова экс-вице-премьер, историк, политолог Виктор Степанюк.
И это, продолжил Степанюк, несмотря на мечтания правоцентристских идеологов и экономистов, которые несут чушь о молдавском экспорте на Запад. Сегодня основной экспорт Молдовы ориентирован на Запад, потому что закрыли всю промышленность и сельскохозяйственное производство, и если их открыть, то Россия может захватить половину молдавского производства. За рынки стоит бороться уже сегодня.
"30 лет назад мы мечтали о том, как Молдова завалит помидорами всю Европу. Современная ситуация в экономике, а также идея ее модернизации - связаны не только с Западной Европы. У Западной Европы нет потребности в модернизации экономики Молдовы. У России необходимости в этом тоже нет, однако нас связывает элементарный газ", - считает политолог.
Степанюк рассказал об осеннем сборе винограда, яблок и слив, экспорт которых находится под большим вопросом, и производители вынуждены продавать фрукты консервным заводам по цене 1,20-1,30 лея за килограмм. При себестоимости винограда 3-4 лея за килограмм продавать его за 1 лей – значит не платить зарплату работникам, которые уже в следующем году не станут бесплатно трудиться.
"За последние два-три года количество виноградников в Молдове сократилось, так как людям невыгодно заниматься виноградарством. Отсюда сокращение рабочих мест. Не случайно, даже приход Майи Санду не остановил отток населения из Молдовы. Она, министр экономики и премьер-министр днем и ночью должны думать, как сохранить население и возродить производство. Сделать это без российского рынка невозможно", - заключил историк.