https://ru.sputnik.md/20211003/stepanyuk-zadacha-sandu---sokhranit-moldavan-i-vozrodit-proizvodstvo-45156523.html

Степанюк: задача Санду - сохранить молдаван и возродить производство

Степанюк: задача Санду - сохранить молдаван и возродить производство

Бывший вице-премьер рассказал об экономической необходимости России и СНГ для Молдовы, отметив, что Западной Европе не нужна модернизированная молдавская экономика, в то время как отток молдаван из страны продолжается.

2021-10-03T08:00+0300

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2021-10-03T08:00+0300

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Степанюк: задача Санду - сохранить молдаван и возродить производство Степанюк: задача Санду - сохранить молдаван и возродить производство

И это, продолжил Степанюк, несмотря на мечтания правоцентристских идеологов и экономистов, которые несут чушь о молдавском экспорте на Запад. Сегодня основной экспорт Молдовы ориентирован на Запад, потому что закрыли всю промышленность и сельскохозяйственное производство, и если их открыть, то Россия может захватить половину молдавского производства. За рынки стоит бороться уже сегодня.Степанюк рассказал об осеннем сборе винограда, яблок и слив, экспорт которых находится под большим вопросом, и производители вынуждены продавать фрукты консервным заводам по цене 1,20-1,30 лея за килограмм. При себестоимости винограда 3-4 лея за килограмм продавать его за 1 лей – значит не платить зарплату работникам, которые уже в следующем году не станут бесплатно трудиться.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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