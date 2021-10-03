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https://ru.sputnik.md/20211003/strelba-na-granitse-rumynskie-pogranichniki-ranili-podozrevaemogo-v-kontrabande-45232599.html
Стрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде
Стрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде
Пограничные полицейские применили оружие при задержании подозреваемого. 03.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-03T15:45+0300
2021-10-03T15:54+0300
контрабанда
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Румынские пограничники с применением табельного оружия остановили автомобиль, заполненный коробками с сигаретами. Водитель с огнестрельным ранением госпитализирован. Об это сообщает пресс-служба пограничной полиции Румынии.Офицеры пограничной полиции Румынии, находясь в районе населенного пункта Санта-Маре Ботошанского уезда, потребовали от водителя автомобиля, подозреваемого в причастности к контрабанде сигарет, остановиться.Водитель машины требование проигнорировал и увеличил скорость, направляясь в их сторону, на одного из сотрудников погранполиции был совершен наезд.Полицейские применили табельное оружие, произведя несколько выстрелов как в воздух, так и по автомобилю.Получив оперативную информацию от своих коллег, сотрудники пограничной полиции Молдовы также задержали подозреваемых в контрабанде.В результате поисков у берега Прута были обнаружены два весла и сумка с надувной лодкой. Кроме того, были найдены две машины - их контрабандисты использовали для незаконной перевозки сигарет. Выявлены несколько человек, подозреваемых в причастности к контрабанде.В настоящее время пограничники совместно с прокуратурой расследуют дело.
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Евгений Чебан
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контрабанда, пограничная полиция мвд молдовы

Стрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде

15:45 03.10.2021 (обновлено: 15:54 03.10.2021)
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© Photo : POLITIA RMЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Photo : POLITIA RM
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Пограничные полицейские применили оружие при задержании подозреваемого.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Румынские пограничники с применением табельного оружия остановили автомобиль, заполненный коробками с сигаретами. Водитель с огнестрельным ранением госпитализирован. Об это сообщает пресс-служба пограничной полиции Румынии.
Офицеры пограничной полиции Румынии, находясь в районе населенного пункта Санта-Маре Ботошанского уезда, потребовали от водителя автомобиля, подозреваемого в причастности к контрабанде сигарет, остановиться.
Водитель машины требование проигнорировал и увеличил скорость, направляясь в их сторону, на одного из сотрудников погранполиции был совершен наезд.
Полицейские применили табельное оружие, произведя несколько выстрелов как в воздух, так и по автомобилю.

“Водитель машины потерял управление, съехал с дороги на обочину. Водитель пострадал, его отправили в больницу. В машине было обнаружено несколько коробок сигарет”, - говорится в пресс-релизе пограничной полиции Румынии.

Получив оперативную информацию от своих коллег, сотрудники пограничной полиции Молдовы также задержали подозреваемых в контрабанде.
В результате поисков у берега Прута были обнаружены два весла и сумка с надувной лодкой. Кроме того, были найдены две машины - их контрабандисты использовали для незаконной перевозки сигарет. Выявлены несколько человек, подозреваемых в причастности к контрабанде.
В настоящее время пограничники совместно с прокуратурой расследуют дело.
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