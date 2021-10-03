https://ru.sputnik.md/20211003/strelba-v-edintsakh-muzhchina-s-ognestrelnym-raneniem-dostavlen-v-bolnitsu-45229501.html
Стрельба в Единцах: Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу
Стрельба в Единцах: Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу
Владелец автосервиса попал в больницу, после того как в него стреляли злоумышленники, ворвавшиеся в его гараж. Подозреваемый, стрелявший из пистолета, был... 03.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-03T12:47+0300
2021-10-03T12:47+0300
2021-10-03T13:08+0300
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КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. В субботу вечером в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что слышал выстрелы возле автосервиса в городе Купчинь Единецкого района. Правоохранители выехали на место происшествия.Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Единец Светлана Талпа, четверо мужчин в возрасте от 31 до 53 лет ворвались в автосервис в Купчинь. Они напали на двух сотрудников. По данным полиции, 27-летний владелец автосервиса также прибыл вскоре на место.Во время стычки один из нападавших, мужчина 53 лет, выстрелил в хозяина автосервиса четыре раза. Впоследствии нападавшие скрылись с места происшествия.По данным правоохранительных органов, оружие на законных основаниях принадлежало подозреваемому. 27-летний пострадавший получил три ранения в область живота и был срочно доставлен в Единецкую районную больницу.Вскоре после этого четверо нападавших были опознаны офицерами, а стрелявший задержан на 72 часа. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства случившегося.
https://ru.sputnik.md/20210924/strelba-v-zale-suda-v-indii-prestupniki-pereodelis-advokatami-i-pronikli-na-protsess-45032938.html
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единцы, стрельба
Стрельба в Единцах: Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу
12:47 03.10.2021 (обновлено: 13:08 03.10.2021)
Владелец автосервиса попал в больницу, после того как в него стреляли злоумышленники, ворвавшиеся в его гараж. Подозреваемый, стрелявший из пистолета, был задержан на 72 часа.
КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. В субботу вечером в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что слышал выстрелы возле автосервиса в городе Купчинь Единецкого района. Правоохранители выехали на место происшествия.
Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Единец Светлана Талпа, четверо мужчин в возрасте от 31 до 53 лет ворвались в автосервис в Купчинь. Они напали на двух сотрудников. По данным полиции, 27-летний владелец автосервиса также прибыл вскоре на место.
Во время стычки один из нападавших, мужчина 53 лет, выстрелил в хозяина автосервиса четыре раза. Впоследствии нападавшие скрылись с места происшествия.
По данным правоохранительных органов, оружие на законных основаниях принадлежало подозреваемому. 27-летний пострадавший получил три ранения в область живота и был срочно доставлен в Единецкую районную больницу.
Вскоре после этого четверо нападавших были опознаны офицерами, а стрелявший задержан на 72 часа. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства случившегося.