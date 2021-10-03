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Тренер Конора Макгрегора – о "Шерифе", Молдове и русском языке
Тренер Конора Макгрегора – о "Шерифе", Молдове и русском языке
Тренер Конора Макгрегора – о "Шерифе", Молдове и русском языке
2021-10-03T11:10+0300
2021-10-03T11:21+0300
спорт
в молдове
фк "шериф"
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ТИРАСПОЛЬ, 3 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Спортивный Тирасполь продолжает удивлять. После громкого успеха "Шерифа" в Лиге чемпионов новую информационную бомбу подкинули борцы. Пригласили на международный турнир по вольной борьбе тренера Макгрегора - Сергея Пикульского. Тот приехал и рассказал корреспонденту Sputnik почему.Ирландский тренер шутит: отсюда в бойцовском характере Макгрегора и советские черты вольной борьбы прослеживаются.В тренерском штабе звезды UFC Пикульский – наставник по борьбе и физподготовке. Он признается, что после поражения от Дастина Порье в Абу-Даби Конора не видел - он остался в Дубае.Сергей Пикульский родился в молдавском селе Албота-де-Сус. Пятнадцать лет назад иммигрировал в Ирландию. Говорит, на “изумрудном острове“ ему не хватает только родителей, друзей и все чаще – словарного запаса.Тренер говорит, что, помимо родительского дома, любимое место на родине – борцовский зал. А вот в Тирасполе Пикульский отметил даже футбольные планы. На них вдохновил успех "Шерифа" в Лиге чемпионов.В Дублин Пикульский и команда увезут желто-черные майки и бронзовые медали. Два ирландских борца стали призерами турнира в Тирасполе. В Приднестровье команда Пикульского проведет мини-сбор. По словам тренера Макгрегора, у тираспольских вольников есть чему поучиться.
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в молдове, фк "шериф", конор макгрегор

Тренер Конора Макгрегора – о "Шерифе", Молдове и русском языке

11:10 03.10.2021 (обновлено: 11:21 03.10.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaТренер Макгрегора в ТИрасполе
Тренер Макгрегора в ТИрасполе - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Сергей Пикульский привез в Тирасполь ирландских бойцов. Увезет – бронзовые медали и желто-черные майки "Шерифа".
ТИРАСПОЛЬ, 3 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Спортивный Тирасполь продолжает удивлять. После громкого успеха "Шерифа" в Лиге чемпионов новую информационную бомбу подкинули борцы. Пригласили на международный турнир по вольной борьбе тренера Макгрегора - Сергея Пикульского. Тот приехал и рассказал корреспонденту Sputnik почему.

“Это ведь турнир памяти моего тренера Савелия Федоровича Киорогло! Он был одним из основоположников вольной и греко-римской борьбы в Молдове и имел много чемпионов мира, СССР. Он был тренером от Бога - так мы все его звали! Пусть память о нашем тренере останется с нами и нашими детьми навсегда“, – сказал Сергей Пикульский.

Ирландский тренер шутит: отсюда в бойцовском характере Макгрегора и советские черты вольной борьбы прослеживаются.
“То, чему меня учили, тому и я учил его. Конечно!“ - говорит борец.
В тренерском штабе звезды UFC Пикульский – наставник по борьбе и физподготовке. Он признается, что после поражения от Дастина Порье в Абу-Даби Конора не видел - он остался в Дубае.
“Меня все время про мое знакомство с Конором спрашивают. Отвечаю, конечно. Но, смотря какие вопросы еще. Я мнение каждого поддержать не могу. У меня есть свое. Большинство людей его любят. Он прославился на весь мир и прославил Ирландию, поднял спорт на другой уровень. Заслуги у него большие“, – объясняет Сергей Пикульский.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПеред схваткой
Перед схваткой - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
Перед схваткой
© Sputnik / Sorokopud Julia
Сергей Пикульский родился в молдавском селе Албота-де-Сус. Пятнадцать лет назад иммигрировал в Ирландию. Говорит, на изумрудном островеему не хватает только родителей, друзей и все чаще – словарного запаса.

“В семье я разговариваю на русском. Но это такой уже русский, как говорится, домашний. Папа мне иногда звонит и говорит что-то на своем идеальном русском, а я думаю: о, я даже забыл такие слова!“ - подмечает ирландский гость.

© Sputnik / Sorokopud JuliaСергей Пикульский с сыном с Тирасполе
Сергей Пикульский с сыном с Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
Сергей Пикульский с сыном с Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Тренер говорит, что, помимо родительского дома, любимое место на родине – борцовский зал. А вот в Тирасполе Пикульский отметил даже футбольные планы. На них вдохновил успех "Шерифа" в Лиге чемпионов.
"Мы не только слышали, но и видели эту игру! Я и так про "Шериф" знал, хотя, если честно, я вообще не футбольный человек. Такой громкий успех – выиграть у мадридского "Реала" – это серьезное достижение для клуба и для всей страны. Мы хотим на стадион поехать, посмотреть на этот комплекс. Ребята мои хотят майки "Шерифа", - признается Сергей.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПобеда ирландского борца
Победа ирландского борца - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
Победа ирландского борца
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Дублин Пикульский и команда увезут желто-черные майки и бронзовые медали. Два ирландских борца стали призерами турнира в Тирасполе. В Приднестровье команда Пикульского проведет мини-сбор. По словам тренера Макгрегора, у тираспольских вольников есть чему поучиться.
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