https://ru.sputnik.md/20211003/trener-konora-makgregora--o-sherife-moldove-i-russkom-yazyke-45227177.html

Тренер Конора Макгрегора – о "Шерифе", Молдове и русском языке

Тренер Конора Макгрегора – о "Шерифе", Молдове и русском языке

Тренер Конора Макгрегора – о "Шерифе", Молдове и русском языке

2021-10-03T11:10+0300

2021-10-03T11:10+0300

2021-10-03T11:21+0300

спорт

в молдове

фк "шериф"

конор макгрегор

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ТИРАСПОЛЬ, 3 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Спортивный Тирасполь продолжает удивлять. После громкого успеха "Шерифа" в Лиге чемпионов новую информационную бомбу подкинули борцы. Пригласили на международный турнир по вольной борьбе тренера Макгрегора - Сергея Пикульского. Тот приехал и рассказал корреспонденту Sputnik почему.Ирландский тренер шутит: отсюда в бойцовском характере Макгрегора и советские черты вольной борьбы прослеживаются.В тренерском штабе звезды UFC Пикульский – наставник по борьбе и физподготовке. Он признается, что после поражения от Дастина Порье в Абу-Даби Конора не видел - он остался в Дубае.Сергей Пикульский родился в молдавском селе Албота-де-Сус. Пятнадцать лет назад иммигрировал в Ирландию. Говорит, на “изумрудном острове“ ему не хватает только родителей, друзей и все чаще – словарного запаса.Тренер говорит, что, помимо родительского дома, любимое место на родине – борцовский зал. А вот в Тирасполе Пикульский отметил даже футбольные планы. На них вдохновил успех "Шерифа" в Лиге чемпионов.В Дублин Пикульский и команда увезут желто-черные майки и бронзовые медали. Два ирландских борца стали призерами турнира в Тирасполе. В Приднестровье команда Пикульского проведет мини-сбор. По словам тренера Макгрегора, у тираспольских вольников есть чему поучиться.

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в молдове, фк "шериф", конор макгрегор