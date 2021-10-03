https://ru.sputnik.md/20211003/udastsya-li-moldove-ne-isportit-otnosheniya-s-rossiey-45193211.html

Дайджест недели: удастся ли Молдове не испортить отношения с Россией

Дайджест недели: удастся ли Молдове не испортить отношения с Россией

Сможет ли Молдова не испортить отношения с Россией

2021-10-03T09:00+0300

2021-10-03T09:00+0300

2021-10-03T11:07+0300

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Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы? Журавлев: дилемма Санду – интересы граждан Молдовы или политические союзы?

Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе

Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам Хроленко: курс Молдовы в НАТО вредит национальным интересам

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Молдову и Россию связывают многолетние партнерские отношения, налаженные кооперационные и культурно-исторические связи и, в конце концов, совместная история. Понимает ли это новая власть под руководством Партии "Действие и солидарность" и президента республики Майи Санду? Ответ на этот вопрос искал обозреватель радиостудии Sputnik Молдова. Дилемма для президентаОтношения России и Молдовы будут выстраиваться в любом случае, так как для этого есть экономические основания и это нужно обеим странам, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.По его мнению, Санду не хочет выпасть из колонны Соединенных Штатов, где все идут строем. Но пока она так и не нашла решения, как стать хорошей для обеих сторон, поскольку американцы, выстраивая эту колонну, "не обещали никого кормить в пути", отметил Журавлев."И госпожа Санду это тоже понимает, она здравомыслящий политик. Она, может быть, не очень любит Россию, но политик она рациональный. Как сохранить то, без чего нельзя жить, и приобрести то, чего бы очень хотелось? На этот вопрос женщины, когда заходят в ювелирный магазин, часто не находят ответа. Как сохранить деньги и при этом приобрести понравившееся колечко? Такова специфика женщин и в политике", – убежден эксперт.Вопрос в другом, продолжил Журавлев, сейчас Санду относительно новый президент, но пройдет время и ей придется определяться, а как она это будет делать – вызывает заведомую жалость. Совместить два вектора не получится, поскольку американцы ей этого не позволят, и здесь возникнут сложности. Главное, чтобы эти сложности, невзирая на эмоциональность и политические взгляды, не отразились на жизни простых граждан Республики Молдова."В конечном счете мы все – гуманитарии, политики, дипломаты, чиновники, эксперты – вспомогательная служба. Главные здесь – рядовые люди. Россия готова учитывать интересы рядовых людей Молдавии. Готово ли руководство Молдавии учитывать интересы своих рядовых граждан или политические союзы окажутся важнее?" – заключил собеседник.Сложное положениеМолдавская политическая повестка более чем насыщена. Сейчас перед новой властью страны стоит масса проблем, требующих срочного, немедленного решения, внедрения конкретной и продуманной тактики для исправления кризисной ситуации в стране.Также это и внутренние проблемы, такие как вопросы реализации молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на рынки России и стран СНГ, и продление контракта на поставки российского газа, и многое другое.Насколько справляется новый кабмин под руководством Натальи Гаврилицы с поставленными задачами? Почему граждане не видят конкретного диалога официального Кишинева с Москвой?Об этом рассказала политический аналитик, бывший депутат парламента Арина Спэтару.Сожжет ли Санду мосты?Политический аналитик Корнелиу Чуря предположил, почему президент Молдовы не сжигает мосты, а Партия "Действие и солидарность" тем временем не теряет надежды.Все-таки, отметил он, Майя Санду не хочет ссориться с Москвой, и это заметно, так как политик с более агрессивной антироссийской ориентацией способен вести диалог в более жесткой форме."Мне кажется, сейчас сохраняется надежда на то, что президент Майя Санду и правительство Партии "Действие и солидарность" (PAS) пытаются с Москвой не рассориться, а договориться - именно поэтому они говорят то, что должны, заметно смягчая при этом свой дискурс", - заключил собеседник.С НАТО играть не надоЕще одним событием уходящей недели стало приобретение военной техники, которую поставили в Молдову США. При этом из средств молдавских налогоплательщиков на покупку вооружений было потрачено свыше миллиона леев. Зачем нейтральной Молдове боевая техника? Ответ на этот вопрос дал российский военный эксперт Александр Хроленко.Он оценил стремления Кишинева в НАТО и напомнил, что половина стоимости танка не спасет "общевойсковую бригаду" молдавской армии.Он отметил, что отработка таких операций недавно проходила на учениях в Херсонской области, где участвовали молдавские военнослужащие, которые сейчас повышают квалификацию в специальном центре НАТО в Румынии. Кишинев, действуя в интересах США и НАТО, вредит собственным национальным интересам, поскольку пять миллионов долларов, полученные якобы на укрепление молдавской армии и оперативное взаимодействие – это всего лишь эквивалент стоимости половины одного современного танка, а современный самолет стоит 80-100 миллионов долларов."Это мизер для молдавской армии, несмотря на то что по размерам ее можно сопоставить с общевойсковой бригадой в 6-7 тысяч военнослужащих. Этот курс в НАТО не обещает ни перевооружения, ни усиления обороноспособности. Два десятка лет в НАТО не принесли странам Балтии ни одного собственного самолета или танка, ведь это же просто поразительные факты", – заключил собеседник. В целом уходящая неделя была более чем противоречивой на политические и геополитические события. Что принесет следующая семидневка при новой молдавской власти, остается интригой.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

россия, молдова, международные отношения