https://ru.sputnik.md/20211003/v-gagauzii---vtoroy-tur-vyborov-v-narodnoe-sobranie-na-konu-18-mandatov-45221374.html

В Гагаузии - второй тур выборов в Народное собрание: на кону 18 мандатов

В Гагаузии - второй тур выборов в Народное собрание: на кону 18 мандатов

В Гагаузии - второй тур выборов в Народное собрание

2021-10-03T07:30+0300

2021-10-03T07:30+0300

2021-10-03T07:30+0300

выборы

гагаузия

народное собрание

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в молдове

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. В воскресенье, 3 августа, в 12 избирательных округах проходит второй тур очередных выборов в Народное собрание Гагаузии. В еще шести округах проводится повторное голосование из-за низкой явки во время голосования 19 сентября. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.Жители автономии избирают своих депутатов на последующие четыре года в 18 из 35 одномандатных избирательных округов, по одному депутату в каждом.Стоит отметить, что в 17 избирательных округах Гагаузии депутаты были избраны с первого тура. В 6 округах выборы не состоялись из-за низкой явки избирателей – к урнам вышли менее 33,3 процента избирателей. В этих округах через две недели состоятся повторные выборы, но уже без обязательного порога явки.С первого тура определились имена 17 депутатов НСГ седьмого созыва. Сохранили свои мандаты: Федор Яниогло (с. Чок-Майдан), Николай Рая (с. Дезгинжа), Степан Сариогло (с. Кирсово), Николай Орманжи (с. Котовское), Илья Узун (с. Русская Киселия), Михаил Железогло (с. Кириет-Лунга), Дмитрий Манастырлы (с. Копчак), Сергей Чимпоеш (с. Томай) и Валентин Гайдаржи (с. Карболия).Депутатами седьмого созыва также стали ветеринар Александр Динжос (с. Авдарма), спикер НСГ пятого созыва Дмитрий Константинов (с. Ферапонтьевка), директор лицея Елена Юрченко (г. Чадыр-Лунга), предприниматель Иван Каража (с. Бешгиоз), сотрудник полиции Николай Андрушой (с. Джолтай), инспектор Экологической службы Александр Топораш (г. Вулканешты), директор элеватора Дмитрий Топал (г. Вулканешты) и агролидер Леонид Киося (с. Чишмикиой).

https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-deputaty-gagauzia-44888239.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

выборы, гагаузия, народное собрание, в молдове