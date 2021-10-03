https://ru.sputnik.md/20211003/v-izraile-ofitsialno-vvedena-trekhkratnaya-vaktsinatsiya-ot-covid-45227921.html
В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
2021-10-03T13:50+0300
2021-10-03T13:50+0300
2021-10-03T13:50+0300
коронавирус
в мире
израиль
вакцинация
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Официально вакцинированными в Израиле будут считаться люди с тремя прививками, а не с двумя, как было раньше, мера вступает в силу с 4 октября, пишет МИР24.Ученые подтвердили, что повторная вакцинация снижает вероятность заражения ковидом до минимальных значений, отмечает источник.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,5 миллионов человек получили обе дозы прививки, третью - около 3 миллионов.
https://ru.sputnik.md/20210927/oshibki-kampania-vaktsinatsia-44983422.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, израиль, вакцинация, ревакцинация
В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
Вторую дозу вакцины от коронавируса жители страны начали получать в январе.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik.
Официально вакцинированными в Израиле будут считаться люди с тремя прививками, а не с двумя, как было раньше, мера вступает в силу с 4 октября, пишет МИР24
.
Ученые подтвердили, что повторная вакцинация снижает вероятность заражения ковидом до минимальных значений, отмечает источник.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,5 миллионов человек получили обе дозы прививки, третью - около 3 миллионов.