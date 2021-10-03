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В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID
2021-10-03T13:50+0300
2021-10-03T13:50+0300
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Официально вакцинированными в Израиле будут считаться люди с тремя прививками, а не с двумя, как было раньше, мера вступает в силу с 4 октября, пишет МИР24.Ученые подтвердили, что повторная вакцинация снижает вероятность заражения ковидом до минимальных значений, отмечает источник.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,5 миллионов человек получили обе дозы прививки, третью - около 3 миллионов.
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в мире, израиль, вакцинация, ревакцинация

В Израиле официально введена трехкратная вакцинация от COVID

13:50 03.10.2021
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© Inquam Photos / OCTAV GANEAВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Вторую дозу вакцины от коронавируса жители страны начали получать в январе.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Официально вакцинированными в Израиле будут считаться люди с тремя прививками, а не с двумя, как было раньше, мера вступает в силу с 4 октября, пишет МИР24.
Ученые подтвердили, что повторная вакцинация снижает вероятность заражения ковидом до минимальных значений, отмечает источник.
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Радио
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
27 сентября, 08:00
253
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,5 миллионов человек получили обе дозы прививки, третью - около 3 миллионов.
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