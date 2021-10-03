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В Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация
В Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация
В Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация
2021-10-03T17:15+0300
2021-10-03T17:15+0300
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Власти султаната Оман призвали экстренные службы ускорить эвакуацию жителей Маската в безопасные провинции в связи с надвигающимся циклоном "Шахин", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ONA.По его данным, к утру воскресенья в провинции Маскат уже выпало 152 мм осадков, в провинции Амрат - 127 мм. Ранее эвакуация была объявлена еще в нескольких провинциях султаната.Оманское агентство сообщает, что ближайшие 48 часов объявлены нерабочими, в это время сила циклона, эпицентр которого расположен пока в 60 километрах от побережья провинции Маскат, будет нарастать.В столичном международном аэропорту отменены все рейсы до дальнейших распоряжений."Специальные центры в провинции Амрат уже приняли несколько семей, пострадавших от последствий циклона", - пишет агентство.В связи с повышенной угрозой закрыты также целый ряд медицинских учреждений в Маскате и соседних провинциях. Министр транспорта страны, в свою очередь, заявил агентству, что все аварийные службы приведены в полную готовность для ликвидации любых повреждений транспортной системы, вызванных циклоном.
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в мире, циклон

В Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация

17:15 03.10.2021
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© Pixabay / WikimediaImagesГроза
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Pixabay / WikimediaImages
Оманское агентство сообщает, что ближайшие 48 часов объявлены нерабочими
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Власти султаната Оман призвали экстренные службы ускорить эвакуацию жителей Маската в безопасные провинции в связи с надвигающимся циклоном "Шахин", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ONA.

"Национальный центр по чрезвычайным ситуациям заявил о необходимости ускорить процесс эвакуации из квартала Тиджари и района Лауладж в Куруме (курортный квартал в Маскате). После жилые кварталы будут обесточены", - пишет агентство.

По его данным, к утру воскресенья в провинции Маскат уже выпало 152 мм осадков, в провинции Амрат - 127 мм. Ранее эвакуация была объявлена еще в нескольких провинциях султаната.
Оманское агентство сообщает, что ближайшие 48 часов объявлены нерабочими, в это время сила циклона, эпицентр которого расположен пока в 60 километрах от побережья провинции Маскат, будет нарастать.
В столичном международном аэропорту отменены все рейсы до дальнейших распоряжений.

"Специальные центры в провинции Амрат уже приняли несколько семей, пострадавших от последствий циклона", - пишет агентство.
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В связи с повышенной угрозой закрыты также целый ряд медицинских учреждений в Маскате и соседних провинциях. Министр транспорта страны, в свою очередь, заявил агентству, что все аварийные службы приведены в полную готовность для ликвидации любых повреждений транспортной системы, вызванных циклоном.
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