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В Риме сгорел старинный мост
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© Sputnik / Mihai CarausПожарные
© Sputnik / Mihai Caraus
Пожарные сражались с огнем практически всю ночь.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Один из старинных путепроводов над Тибром в Риме – Мост Индустрии (Ponte dell’Industria) – сильным пожаром был частично разрушен, сообщает РИА Новости.
По данным столичной пожарной службы, никто из граждан не пострадал, однако серьезный ущерб был нанесен трубам газоснабжения и электрокабелям, проложенным под мостом. В результате более 180 римских семей остались сейчас без электричества.
🔴 #Roma, #incendio Ponte dell’Industria. Prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la messa in sicurezza dell'area. Esclusa la presenza di persone coinvolte— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021
Foto e video su https://t.co/hh5VasGt97 https://t.co/fwqJcpAcuh pic.twitter.com/uKX50onGj2
Конструкция длиной 131 метр была возведена в 1862-1863 годах, чтобы соединить железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.
Пожарные боролись с огнем на мосту почти до рассвета. Ночью на место ЧП прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи. "Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект", - сказала она. В настоящее время городские власти в экстренном порядке работают над восстановлением электроснабжения в Остиенсе, а также решают проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения в этой части Рима.
🔴 #Roma, #incendio Ponte dell’Industria, fiamme spente dai #vigilidelfuoco. L’#incendio ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, crollata parzialmente [#3ottobre 00:45] pic.twitter.com/c3SASOPDxH— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 2, 2021
Причины пожара пока не установлены. По мнению пожарных, "Железный мост" мог загореться в результате короткого замыкания в системе электроснабжения.