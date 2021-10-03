https://ru.sputnik.md/20211003/v-rime-sgorel-starinnyy-most-45225967.html

В Риме сгорел старинный мост

В Риме сгорел старинный мост

В Риме сгорел старинный мост

2021-10-03T11:45+0300

2021-10-03T11:45+0300

2021-10-03T11:45+0300

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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Один из старинных путепроводов над Тибром в Риме – Мост Индустрии (Ponte dell’Industria) – сильным пожаром был частично разрушен, сообщает РИА Новости.По данным столичной пожарной службы, никто из граждан не пострадал, однако серьезный ущерб был нанесен трубам газоснабжения и электрокабелям, проложенным под мостом. В результате более 180 римских семей остались сейчас без электричества.Конструкция длиной 131 метр была возведена в 1862-1863 годах, чтобы соединить железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.Пожарные боролись с огнем на мосту почти до рассвета. Ночью на место ЧП прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи. "Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект", - сказала она. В настоящее время городские власти в экстренном порядке работают над восстановлением электроснабжения в Остиенсе, а также решают проблемы, связанные с нормализацией дорожного движения в этой части Рима.Причины пожара пока не установлены. По мнению пожарных, "Железный мост" мог загореться в результате короткого замыкания в системе электроснабжения.

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в мире, италия, пожар