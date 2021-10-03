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https://ru.sputnik.md/20211003/welt-evrosoyuz-khochet-sozdat-na-ukraine-voennuyu-missiyu-45225300.html
Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
2021-10-03T10:35+0300
2021-10-03T10:35+0300
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства, попавший в ее распоряжение, издание цитирует РИА Новости.Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).По данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" в свете якобы имеющей место "военной активности" России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, пишет газета.Издание подчеркивает, что создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ru.sputnik.md/20211002/privedut-li-postavki-rossiyskogo-gaza-v-vengriyu-k-razvalu-ukrainy---mnenie-deputata-rady-45213802.html
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в мире, украина, европа

Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию

10:35 03.10.2021
135
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
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Издание подчеркивает, что создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины.
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства, попавший в ее распоряжение, издание цитирует РИА Новости.
Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине).
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По данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" в свете якобы имеющей место "военной активности" России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.
В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, пишет газета.
Издание подчеркивает, что создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
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Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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