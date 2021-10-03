https://ru.sputnik.md/20211003/yuzhnaya-palmira--takim-khotel-postroit-kishinev-aleksey-schusev-45210239.html

Южная Пальмира – таким хотел построить Кишинев Алексей Щусев

Южная Пальмира – таким хотел построить Кишинев Алексей Щусев

Каким хотел построить Кишинев Алексей Щусев

2021-10-03T10:03+0300

2021-10-03T10:03+0300

2021-10-03T11:07+0300

в молдове

алексей щусев

архитектура

общество

кишинев

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Семья ЩусевыхВо второй половине XIX века смотритель городской больницы Виктор Петрович Щусев приобрел на одной из тихих улиц Кишинева участок и построил небольшой одноэтажный дом из бутового камня – он состоял из пяти комнат, небольшой кухни, нескольких кладовых и флигеля. Дом сохранился, в нем был создан и работает музей в честь одного из его сыновей – Алексея Викторовича Щусева.У Алексея было шесть братьев и сестра, большая семья жила хоть и небогато, но дружно. Дом семьи Щусевых славился в Кишиневе гостеприимством.Детство в КишиневеКак пишет архитектор Р. Е. Курц, маленький Алеша обладал неисчерпаемым даром изобретательности и был заводилой во всех детских играх. С первыми весенними днями он собирал экспедицию за подснежниками и фиалками. Ватага мальчишек мчалась через весь город за сиренью в буюканские сады или на купанье в буркуте (бывший бассейн "Локомотив-буркутный"). Летом и осенью мальчики совершали "набеги" на отцовский фруктовый сад в селе Дурлешты. У братьев Щусевых были хорошие голоса, и часто ночная тишина прерывалась украинскими и молдавскими песнями. Много лет спустя Алексей Викторович вспоминал эти летние ночи, полные неизъяснимого очарования.Алексей Щусев поступил в кишиневскую правительственную классическую прогимназию.Он учился хорошо, проявлял способности к рисованию, позже мечтал стать художником и архитектором. В 1889 году, за два года до окончания гимназии, почти одновременно умерли его отец и мать, младших детей взяли к себе родственники.Императорская Академия художествПосле получения аттестата зрелости в 1891 году Щусев едет в Москву, а затем - в Петербург, где поступает в Академию художеств. Он занимался в мастерской Г. И. Котова и Л. Н. Бенуа, посещал занятия по живописи в мастерской И. Репина, который высоко ценил способности Щусева.Уже в студенческие годы Щусев занимается проектированием и строительством. Первые свои архитектурные сооружения он построил в имении Апостопуло в Сахарне. Это были небольшие двухэтажные строения в садовом стиле из местного камня с деревянными лестницами.Мавзолей ТамерланаВ 1894 году Щусев принял участие в работе группы археологов под руководством профессора Веселовского в Самарканде. Щусев внимательно изучал мавзолей Тамерлана. С этих пор у него появилась любовь к архитектуре Востока, которая сохранилась на всю жизнь. В студенческие годы Щусеву довелось спроектировать и построить на Александро-Невском кладбище на могиле одного из петербургских сановников часовню-мавзолей.После академииВ 1897 году Щусев блестяще окончил Академию художеств. Его дипломный проект загородной виллы, решенный в южнофранцузском стиле, был высоко оценен комиссией, а автор получил право на двухгодичную заграничную командировку. Перед отъездом Алексей Викторович в Кишиневе отпраздновал свою свадьбу с Марией Викентьевной Карчевской, после чего они отправились в Европу и Северную Африку.Вернувшись в Петербург, Щусев писал, что больше всего его интересует архитектура Византии и раннего Возрождения Италии.Становление мастераПервая работа Щусева осуществлена с профессором Котовым – проектировка мраморного вместо деревянного иконостаса для церкви Киевской лавры. Затем в Петербурге он создает проект фасада жилого дома Олсуфьева. В 1902 году по его плану был перестроен правый корпус дома. Это первое значительное произведение архитектора. В 1910 году перестроен и левый корпус, это придало обоим зданиям форму раннего петербургского барокко.После разработки проекта храма преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле и восстановления древнего храма в Овруче на Волыни к Щусеву пришла слава. В художественных кругах и в прессе заговорили о щусевском направлении в архитектуре, объявив архитектора основоположником неорусского стиля.В 1910 году Щусеву было присвоено ученое звание академика архитектуры, его избрали пожизненным членом Совета Академии художеств. По его проекту строятся ряд сооружений в Италии и России, среди них - Казанский вокзал.Первый генплан Москвы и мавзолей ЛенинаПосле революции 1917 года Щусев включился в работу по планировке Москвы. В проекте по реконструкции столицы "Новая Москва" появились предложения по зонированию городской территории, устройству защитно-санитарных зеленых зон, набережных; рассматривались вопросы уличного движения, устройства транспортных развязок, планировалось строительство метрополитена; намечались общественные и торговые центры. Тогда же окончательно оформилось понятие генерального плана города в условиях нового общества.После смерти Ленина в 1924 году на заседании специальной Комиссии ЦИК СССР по организации его похорон 24 января принято решение спроектировать усыпальницу на Красной площади. Эту задачу поручили Щусеву, его проект был одобрен. Уже 27 января был построен сначала деревянный, а затем в 1930 году каменный Мавзолей. За этот труд Щусев первым в стране был удостоен почетного звания "Заслуженный архитектор СССР".В конце 20-х годов Щусев работал над проектами планировок черноморских курортных городов: Сочи, Туапсе; проектировал дом государственной промышленности в Харькове, химический институт в Москве, ряд жилых и общественных зданий для разных городов страны.С 1926 по 1929 год был директором Третьяковской галереи.В 1933–1937 годы он работает над реконструкцией ансамблей Москвы, строит жилые дома, в том числе Дом Академии наук СССР, проектирует различные общественные здания, выступает с теоретическими статьями по разным проблемам архитектуры.В 1941 году ему была присуждена Государственная премия СССР первой степени. В те же годы Щусев проектирует мост через пролив Золотой Рог в Стамбуле, работает над генеральным планом реконструкции Москвы. После войны Щусев работает над проектами восстановления и реконструкции разрушенных городов, в том числе Киева. Спроектированные им здания украшают и сегодня Москву, Тбилиси, Ташкент и другие города бывшего СССР.Кишинев – Южная ПальмираСвои архитектурные замыслы Щусеву удалось лишь частично воплотить в реконструкции родного Кишинева, который он называл Южная Пальмира, как бы гармонично связывая его с Северной Пальмирой – так поэтически называли блистательный Санкт-Петербург. Собственно, Пальмира – один из богатейших и красивейших городов поздней античности Плодородного полумесяца.В апреле 1940 года, через 25 лет после последнего посещения, Щусев приехал в Кишинев. Город, как пишет Курц, встретил его нежной весенней зеленью, зацветающими садами. "С глубоким волнением ходил Алексей Викторович по знакомым улицам, с грустью вдыхая "дым отечества", вспоминая каждый камень, каждый дом. Это было возвращение в детство, в родительский дом, стены которого словно хранили еще голоса близких и родных.Изучая город, Щусев высказал мнение о необходимости реконструкции нижней части Кишинева – старого города. На плане он наметил пробивку бульвара от собора в сторону реки Бык и трех магистралей, сходящихся лучами возле старого базара (сегодня бульвар Г. Виеру, бывший проспект Молодежи). В 1945 году Щусеву поручена разработка генерального плана сильно разрушенного Кишинева, для чего им была привлечена группа московских архитекторов и специалистов, работавших в Молдавии. Решением инженерных задач занималась большая группа, которой руководил брат Алексея Викторовича Павел Викторович Щусев, доктор технических наук, профессор, один из крупнейших советских инженеров. Он был автором предложений по устройству целого ряда водоемов, в т. ч. Комсомольского озера, построенного в 1950–1951 годах.В 1947 Алексей Викторович Щусев привез из Москвы в Кишинев уточненный генплан, а окончательный его вариант был готов в 1949 году, но уже после смерти великого архитектора.Свои последние годы Алексей Викторович мечтал провести в Кишиневе. Уделяя большое внимание восстановлению и реконструкции города, он лично контролировал выполнение некоторых важнейших проектов.Благодаря Щусеву в Кишиневе появились магистрали и проспекты, связывающие центр города с Рышкановкой, Ботаникой и Буюканами, создан общегородской центр нового типа, заложены парки, созданы новые памятники. Не все его проекты были реализованы, в частности, строительство великолепных зданий правительства и городского театра. Эскиз реконструкции старого Кишинева дает представление, каким шикарным мог стать город, если бы мечты Щусева были воплощены в жизнь.

кишинев

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Евгений Паскарь https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/10/33656296_239:0:1076:837_100x100_80_0_0_e4eeb8478d39dbb3c242c6ceea4cd6b1.jpg

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в молдове, алексей щусев, архитектура, кишинев