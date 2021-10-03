https://ru.sputnik.md/20211003/zakharova-kiev-prikryvaet-naglostyu-nesorazmernost-ambitsiy--45234866.html
Захарова: Киев прикрывает "наглостью" несоразмерность амбиций
Захарова: Киев прикрывает "наглостью" несоразмерность амбиций
Захарова ответила Зеленскому на слова о "наглости"
2021-10-03T18:45+0300
2021-10-03T18:45+0300
2021-10-03T18:45+0300
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КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о "наглой" политике страны на мировой арене, решил наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитируют "Известия".В субботу, второго октября, Зеленский сказал, что мировая политика страны "наглая" и помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. По его словам, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не увидит шагов Украины вперед. Кроме того, украинский лидер заявил, что у страны нет времени ждать, пока их примут в Евросоюз.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, россия
Захарова: Киев прикрывает "наглостью" несоразмерность амбиций
Официальный представитель МИД России ответила на слова президента Украины о "наглости".
КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о "наглой" политике страны на мировой арене, решил наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитируют "Известия"
.
В субботу, второго октября, Зеленский сказал, что мировая политика страны "наглая" и помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. По его словам, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не увидит шагов Украины вперед. Кроме того, украинский лидер заявил, что у страны нет времени ждать, пока их примут в Евросоюз.