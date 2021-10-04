https://ru.sputnik.md/20211004/dose-pandory-plakhotnyuk-45244873.html

"Досье Пандоры": Плахотнюк перевел миллионы евро через новозеландский офшор

"Досье Пандоры": Плахотнюк перевел миллионы евро через новозеландский офшор

"Досье Пандоры": Плахотнюк перевел миллионы евро через новозеландский офшор

2021-10-04T11:42+0300

2021-10-04T11:42+0300

2021-10-04T12:51+0300

общество

расследование

владимир плахотнюк

офшор

молдова

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. В материалах беспрецедентной утечки данных на сотни мировых лидеров, чиновников высокого ранга, звезд шоу-бизнеса, названной "Досье Пандоры" (Pandora Papers) фигурирует имя бывшего главы Демократической партии, некогда самого могущественного олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка.Так, пишет оклендское издание 1news, обнаруженные журналистами-расследователями документы свидетельствуют, что Плахотнюк совместно с новозеландской офшорной фирмой Asiaciti открыл в 2011 году компанию Otiv Trust, через которую впоследствии перевел десятки миллионов евро. Сообщается, что на счетах траста бывший молдавский олигарх держал 180 миллионов евро, при этом авторы "Досье Пандоры" приводят факты, что бывшая супруга Плахотнюка, проживая в Швейцарии, просила о переводах ей сумм в десятки миллионов долларов.Молдавские СМИ со ссылкой на RISE Moldova пишут, что создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в 15 тысяч евро, а ежегодная плата за управление с самого начала составляла 60 тысяч. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двух детей.К сегодняшнему дню в отношении Плахотнюка в Молдове выдвинут ряд обвинений – в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной группы. Обвинения предъявлены в рамках расследования миллиардной кражи из банковской системы Молдовы.Спешно покинув территорию республики летом 2019 года, беглый олигарх на время обосновался в Соединенных Штатах, которые вынужден был покинуть в январе 2020-го. Нынешнее местоположение Плахотнюка неизвестно.Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о возможной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам.Авторы назвали это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. ICIJ отметил, что в материалах фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные более чем из 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.Как утверждает Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), расследование затронуло более 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников примерно из ста стран.

https://ru.sputnik.md/20200518/stoyanoglo-glavnyy-benefitsiar-ukradennogo-milliarda-plakhotniuc-30283653.html

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расследование, владимир плахотнюк, офшор, молдова