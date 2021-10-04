https://ru.sputnik.md/20211004/evropeyskyi-universitet-moldova-korruptsiya-45242737.html
Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию
Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию
Продекан Европейского университета пойдет под суд за коррупцию
2021-10-04T11:16+0300
2021-10-04T11:16+0300
2021-10-04T11:16+0300
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Продекан факультета журналистики в Европейском университете Молдовы (USEM) пойдет под суд за взяточничество, дело отправлено в последнюю инстанцию. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Напомним, продекан была задержана 15 июня 2021 года после обращения одной из студенток. По заявлению учащейся, лектор вуза просила три тысячи леев за успешную сдачу экзамена по прохождению степени лиценциата.Для документации этого случая следователи проследили за оплатой кредита в одном из учреждений микрокредитования в столице, добавили в ведомстве.Как уточнили в НАЦ, во время расследования дела преподаватель вуза находилась на свободе по состоянию здоровья.
https://ru.sputnik.md/20210615/zaderzhana-prodekan-odnogo-iz-universitetov-moldovy-35128447.html
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, кишинев, молдова, генеральная прокуратура
Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию
По данным следствия, продекан USEM вымогала взятку у студентки во время сессии.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Продекан факультета журналистики в Европейском университете Молдовы (USEM) пойдет под суд за взяточничество, дело отправлено в последнюю инстанцию. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Напомним, продекан была задержана 15 июня 2021 года после обращения одной из студенток. По заявлению учащейся, лектор вуза просила три тысячи леев за успешную сдачу экзамена по прохождению степени лиценциата.
"Во избежание прямой передачи денег подозреваемая предложила студентке оплатить один из кредитных взносов на эту сумму, заключенный лектором на покупку телефона по цене около 28 000 леев", – уточнили в НАЦ.
Для документации этого случая следователи проследили за оплатой кредита в одном из учреждений микрокредитования в столице, добавили в ведомстве.
Как уточнили в НАЦ, во время расследования дела преподаватель вуза находилась на свободе по состоянию здоровья.