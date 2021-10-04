https://ru.sputnik.md/20211004/evropeyskyi-universitet-moldova-korruptsiya-45242737.html

Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию

Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию

Продекан Европейского университета пойдет под суд за коррупцию

2021-10-04T11:16+0300

2021-10-04T11:16+0300

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Продекан факультета журналистики в Европейском университете Молдовы (USEM) пойдет под суд за взяточничество, дело отправлено в последнюю инстанцию. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Напомним, продекан была задержана 15 июня 2021 года после обращения одной из студенток. По заявлению учащейся, лектор вуза просила три тысячи леев за успешную сдачу экзамена по прохождению степени лиценциата.Для документации этого случая следователи проследили за оплатой кредита в одном из учреждений микрокредитования в столице, добавили в ведомстве.Как уточнили в НАЦ, во время расследования дела преподаватель вуза находилась на свободе по состоянию здоровья.

https://ru.sputnik.md/20210615/zaderzhana-prodekan-odnogo-iz-universitetov-moldovy-35128447.html

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, генеральная прокуратура