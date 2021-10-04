Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211004/evropeyskyi-universitet-moldova-korruptsiya-45242737.html
Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию
Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию
Продекан Европейского университета пойдет под суд за коррупцию
2021-10-04T11:16+0300
2021-10-04T11:16+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
генеральная прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2016/56/20165653_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_4ccfb0dd35fb14664fef3f447ff7f71e.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Продекан факультета журналистики в Европейском университете Молдовы (USEM) пойдет под суд за взяточничество, дело отправлено в последнюю инстанцию. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Напомним, продекан была задержана 15 июня 2021 года после обращения одной из студенток. По заявлению учащейся, лектор вуза просила три тысячи леев за успешную сдачу экзамена по прохождению степени лиценциата.Для документации этого случая следователи проследили за оплатой кредита в одном из учреждений микрокредитования в столице, добавили в ведомстве.Как уточнили в НАЦ, во время расследования дела преподаватель вуза находилась на свободе по состоянию здоровья.
https://ru.sputnik.md/20210615/zaderzhana-prodekan-odnogo-iz-universitetov-moldovy-35128447.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2016/56/20165653_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1b52879be73219290969d942590bf1bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, генеральная прокуратура

Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию

11:16 04.10.2021
253
© Pixabay / ActivediaЮстиция
Юстиция - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Pixabay / Activedia
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
По данным следствия, продекан USEM вымогала взятку у студентки во время сессии.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Продекан факультета журналистики в Европейском университете Молдовы (USEM) пойдет под суд за взяточничество, дело отправлено в последнюю инстанцию. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Напомним, продекан была задержана 15 июня 2021 года после обращения одной из студенток. По заявлению учащейся, лектор вуза просила три тысячи леев за успешную сдачу экзамена по прохождению степени лиценциата.

"Во избежание прямой передачи денег подозреваемая предложила студентке оплатить один из кредитных взносов на эту сумму, заключенный лектором на покупку телефона по цене около 28 000 леев", – уточнили в НАЦ.

Для документации этого случая следователи проследили за оплатой кредита в одном из учреждений микрокредитования в столице, добавили в ведомстве.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 15.06.2021
Общество
Задержана продекан одного из университетов Молдовы: на нее донесла студентка
15 июня, 17:34
546
Как уточнили в НАЦ, во время расследования дела преподаватель вуза находилась на свободе по состоянию здоровья.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:21Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны
12:52Генпрокурор прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"
12:29На выборах примара Бельц появился первый кандидат
12:07Стояногло обвинил власти в очернении генпрокурора: названы конкретные имена
11:42"Досье Пандоры": Плахотнюк перевел миллионы евро через новозеландский офшор
11:16Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию
10:51В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"
10:22В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы
09:55В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
09:27Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
08:45Мир за сутки: новый премьер Японии, крушение вертолета и ситуация с COVID
08:30Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя
08:00Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
07:30В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
07:00Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 октября
ВчераКогда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
ВчераБодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
Вчера"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок