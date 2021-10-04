https://ru.sputnik.md/20211004/glava-minyustra-stoyanoglo-45250798.html
"Перешел красную черту": глава Минюста прокомментировал заявления Стояногло
"Перешел красную черту": глава Минюста прокомментировал заявления Стояногло
"Перешел красную черту": глава Минюста прокомментировал заявления Стояногло
2021-10-04T15:00+0300
2021-10-04T15:00+0300
2021-10-04T15:23+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
генеральная прокуратура
серджиу литвиненко
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко раскритиковал заявления генпрокурора Александра Стояногло, сделанные в понедельник на брифинге. По мнению министра юстиции, Стояногло пытается заблокировать работу Высшего совета прокуроров. Помимо этого, он обратил внимание на то, что Стояногло косвенно признал в своем заявлении, что конкурс на должность генпрокурора был имитирован: "что он будет "выбран", было известно еще до начала, было ясно, что это будет назначение, а не отбор, и что это назначение – результат политических торгов с Додоном". Кроме того, Литвиненко вновь обвинил генпрокурора в извлечении выгоды из сотрудничества с Вячеславом Платоном. Ранее генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению.Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.
https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, серджиу литвиненко, александр стояногло
"Перешел красную черту": глава Минюста прокомментировал заявления Стояногло
15:00 04.10.2021 (обновлено: 15:23 04.10.2021)
Литвиненко остался недоволен выступлением генпрокурора Стояногло.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко раскритиковал заявления генпрокурора Александра Стояногло, сделанные в понедельник на брифинге.
По мнению министра юстиции, Стояногло пытается заблокировать работу Высшего совета прокуроров.
"Стояногло перешел красную линию, используя свою должность в личных интересах. Это случай коррупции и извлечения выгоды из влияния. Нарушение права на личную жизнь допустимо только в интересах следствия, а не в интересах человека, который до сих пор занимает должность генерального прокурора", – написал Литвиненко на своей странице в Facebook.
Помимо этого, он обратил внимание на то, что Стояногло косвенно признал в своем заявлении, что конкурс на должность генпрокурора был имитирован: "что он будет "выбран", было известно еще до начала, было ясно, что это будет назначение, а не отбор, и что это назначение – результат политических торгов с Додоном".
Кроме того, Литвиненко вновь обвинил генпрокурора в извлечении выгоды из сотрудничества с Вячеславом Платоном.
"Этого достаточно, чтобы возбудить дисциплинарную процедуру или даже больше", – добавил глава Минюста.
Ранее генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению.
Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.
Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.
В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.