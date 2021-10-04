https://ru.sputnik.md/20211004/glava-minyustra-stoyanoglo-45250798.html

"Перешел красную черту": глава Минюста прокомментировал заявления Стояногло

"Перешел красную черту": глава Минюста прокомментировал заявления Стояногло

"Перешел красную черту": глава Минюста прокомментировал заявления Стояногло

2021-10-04T15:00+0300

2021-10-04T15:00+0300

2021-10-04T15:23+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

генеральная прокуратура

серджиу литвиненко

александр стояногло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689298_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee71ed8d193136de3e6bc15c82880c4e.jpg

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко раскритиковал заявления генпрокурора Александра Стояногло, сделанные в понедельник на брифинге. По мнению министра юстиции, Стояногло пытается заблокировать работу Высшего совета прокуроров. Помимо этого, он обратил внимание на то, что Стояногло косвенно признал в своем заявлении, что конкурс на должность генпрокурора был имитирован: "что он будет "выбран", было известно еще до начала, было ясно, что это будет назначение, а не отбор, и что это назначение – результат политических торгов с Додоном". Кроме того, Литвиненко вновь обвинил генпрокурора в извлечении выгоды из сотрудничества с Вячеславом Платоном. Ранее генпрокурор обвинил политическую элиту в организации кампании по его очернению.Так, по данным Стояногло, организаторы кампании – президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы.Он отметил, что кампанию по очернению генпрокурора спонсируют фонд Конрада Аденауэра, Фонд Сороса, представители ЕС и другие партнеры президента.В то же время Стояногло сообщил, что Генпрокуратуре удалось получить телефонные переговоры бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря и найти доказательства того, что с 2019 года он обсуждал многие вопросы с нынешними представителями власти и послом ЕС в Молдове Петером Михалко.

https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, серджиу литвиненко, александр стояногло