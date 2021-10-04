Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211004/ispytaniya-raketa-tsirkon-45241635.html
В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
2021-10-04T09:55+0300
2021-10-04T09:55+0300
россия
подводная лодка
гиперзвуковая противокорабельная ракета "циркон"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2904/86/29048625_0:18:1300:749_1920x0_80_0_0_afb86faacfb165b79d3ad45c7815971e.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск". Это были первые испытания гиперзвуковой крылатой ракеты с подводного носителя."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.
https://ru.sputnik.md/20210810/do-kontsa-goda-zavershatsya-ispytaniya-rakety-tsirkon-43773864.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2904/86/29048625_247:0:1300:790_1920x0_80_0_0_069714bd1334f0c33f4296478b40a8c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подводная лодка, гиперзвуковая противокорабельная ракета "циркон"

В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки

09:55 04.10.2021
336
© Photo : Press service of the Ministry of Defence of the Russian FederationАтомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск»
Атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Photo : Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
Атомная подлодка "Северодвинск" впервые запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск". Это были первые испытания гиперзвуковой крылатой ракеты с подводного носителя.
"Полет <...> соответствовал заданным параметрам <...>. Испытательная стрельба <...> признана успешной", — говорится в релизе.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
Фрегат Адмирал Горшков провел успешный пуск ракеты Циркон - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Россия
До конца года завершатся испытания ракеты "Циркон"
10 августа, 19:51
312
"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:21Активисты восстановили оскверненный памятник героям войны
12:52Генпрокурор прокомментировал появление Плахотнюка в "досье Пандоры"
12:29На выборах примара Бельц появился первый кандидат
12:07Стояногло обвинил власти в очернении генпрокурора: названы конкретные имена
11:42"Досье Пандоры": Плахотнюк перевел миллионы евро через новозеландский офшор
11:16Продекан Европейского университета Молдовы пойдет под суд за коррупцию
10:51В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"
10:22В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы
09:55В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
09:27Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
08:45Мир за сутки: новый премьер Японии, крушение вертолета и ситуация с COVID
08:30Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя
08:00Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
07:30В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
07:00Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 октября
ВчераКогда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
ВчераБодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
Вчера"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок