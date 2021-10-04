https://ru.sputnik.md/20211004/ispytaniya-raketa-tsirkon-45241635.html
В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
2021-10-04T09:55+0300
2021-10-04T09:55+0300
2021-10-04T09:55+0300
россия
подводная лодка
гиперзвуковая противокорабельная ракета "циркон"
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск". Это были первые испытания гиперзвуковой крылатой ракеты с подводного носителя."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.
https://ru.sputnik.md/20210810/do-kontsa-goda-zavershatsya-ispytaniya-rakety-tsirkon-43773864.html
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
подводная лодка, гиперзвуковая противокорабельная ракета "циркон"
В России прошли первые испытания запуска ракеты "Циркон" с атомной подлодки
Атомная подлодка "Северодвинск" впервые запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Баренцевом море.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск". Это были первые испытания гиперзвуковой крылатой ракеты с подводного носителя.
"Полет <...> соответствовал заданным параметрам <...>. Испытательная стрельба <...> признана успешной", — говорится в релизе.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.