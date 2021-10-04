https://ru.sputnik.md/20211004/kishinev-novye-otdeleniya-covid-45250182.html

В Кишиневе откроют новые блоки COVID-19, а на Moldexpo отправят пожарную машину

В Кишиневе откроют новые блоки COVID-19, а на Moldexpo отправят пожарную машину

В Кишиневе откроют новые блоки COVID-19, а на Moldexpo отправят пожарную машину

2021-10-04T16:08+0300

2021-10-04T16:08+0300

2021-10-04T16:08+0300

коронавирус

в молдове

молдова

кишинев

ион чебан

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. В Кишиневе активируют новые блоки и отделения COVID-19 в муниципальных больницах, поскольку ситуация остается тревожной и около трети случаев заражений регистрируется в Кишиневе. Такие данные представил примар столицы Ион Чебан. По его словам, в муниципальных больницах сейчас находятся 929 человек (взрослых и детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 44 человека - в крайне тяжелом состоянии. Примар также сообщил, что по оценкам врачей, волна инфицирования, вызванная штаммом "дельта", является самой агрессивной с точки зрения заразности и провоцируемых осложнений. "Скорее всего, мы активируем блок COVID-19 в больнице Святой Троицы, в том числе около 30 мест для интенсивной терапии", – заявил примар.Кроме того, муниципальные власти планируют открыть отделение COVID-19 для паллиативного лечения пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом и в Муниципальной клинической больнице №4. В настоящее время, по словам Чебана, из всех муниципальных больниц только больница имени Георге Палади еще не работает по профилю COVID-19. При необходимости власти найдут 200-300 мест и в этом учреждении. Помимо этого, примар заявил, что отныне возле COVID-центра на Moldexpo будет постоянно дежурить пожарная машина. Такие меры были приняты, чтобы избежать случаи возможных возгораний в медучреждении, как это произошло недавно в румынской Констанце. Также в срок до 10 октября все муниципальные больницы должны представить мэру Кишинева отчет о состоянии электропроводки.

https://ru.sputnik.md/20211004/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45241223.html

https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

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в молдове, молдова, кишинев, ион чебан