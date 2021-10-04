https://ru.sputnik.md/20211004/kitay-virus-x-45243354.html

В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"

В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"

В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"

2021-10-04T10:51+0300

2021-10-04T10:51+0300

2021-10-04T11:03+0300

общество

в мире

китай

вирус

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Выступая на киотском форуме "Наука и технологии в обществе", глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу высказал предположение, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем.В связи с этим Гао Фу призвал соблюдать определенные принципы взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.Он, в частности, подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.Ежегодный киотский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.

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в мире, китай, вирус