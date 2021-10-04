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В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"
В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"
В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"
2021-10-04T10:51+0300
2021-10-04T11:03+0300
общество
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вирус
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Выступая на киотском форуме "Наука и технологии в обществе", глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу высказал предположение, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем.В связи с этим Гао Фу призвал соблюдать определенные принципы взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.Он, в частности, подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.Ежегодный киотский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.
https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html
https://ru.sputnik.md/20211002/murashko-vse-barery-dlya-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-v-voz-snyaty-45218183.html
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в мире, китай, вирус

В Китае заявили о появлении нового "вируса Х"

10:51 04.10.2021 (обновлено: 11:03 04.10.2021)
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Денис Асланов
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Китайские эксперты призывают человечество быть готовым к появлению нового вируса.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Выступая на киотском форуме "Наука и технологии в обществе", глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу высказал предположение, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем.
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В связи с этим Гао Фу призвал соблюдать определенные принципы взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.

"Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких, как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", — цитирует речь специалиста РИА Новости.

Он, в частности, подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.

"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", — подчеркнул эксперт.

Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.
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Ежегодный киотский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.
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