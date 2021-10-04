https://ru.sputnik.md/20211004/kovesi-saakashvili-korruptsia-45105817.html

Лаура Ковеси и Михаил Саакашвили – успешно ли они боролись с коррупцией

Лаура Ковеси и Михаил Саакашвили – успешно ли они боролись с коррупцией

Где пиар, а где реальная борьба с коррупцией - выясняем у политолога Сергея Манастырлы. 04.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-04T21:35+0300

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коррупция

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михаил саакашвили

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Борьба с коррупцией – главный "конек" президента Молдовы Майи Санду и Партии PAS. Но кто из соседей Молдовы добился реальных успехов на данном поприще, и может ли эта борьба быть успешной в принципе? Правда ли, что Лаура Ковеси и Михаил Саакашвили — это примеры, которым нужно следовать или их деятельность и имидж не более чем популизм? И насколько адекватно на Западе воспринимают проблемы молдавской коррупции? Эти и другие вопросы обсудили с политологом Сергеем Манастырлы.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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коррупция, румыния, михаил саакашвили, майя санду, запад, видео