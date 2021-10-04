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Лаура Ковеси и Михаил Саакашвили – успешно ли они боролись с коррупцией
Лаура Ковеси и Михаил Саакашвили – успешно ли они боролись с коррупцией
Где пиар, а где реальная борьба с коррупцией - выясняем у политолога Сергея Манастырлы. 04.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-04T21:35+0300
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Борьба с коррупцией – главный "конек" президента Молдовы Майи Санду и Партии PAS. Но кто из соседей Молдовы добился реальных успехов на данном поприще, и может ли эта борьба быть успешной в принципе? Правда ли, что Лаура Ковеси и Михаил Саакашвили — это примеры, которым нужно следовать или их деятельность и имидж не более чем популизм? И насколько адекватно на Западе воспринимают проблемы молдавской коррупции? Эти и другие вопросы обсудили с политологом Сергеем Манастырлы.
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коррупция, румыния, михаил саакашвили, майя санду, запад, видео

Лаура Ковеси и Михаил Саакашвили – успешно ли они боролись с коррупцией

21:35 04.10.2021
247
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Где пиар, а где реальная борьба с коррупцией - выясняем у политолога Сергея Манастырлы.
Борьба с коррупцией – главный "конек" президента Молдовы Майи Санду и Партии PAS. Но кто из соседей Молдовы добился реальных успехов на данном поприще, и может ли эта борьба быть успешной в принципе?
Правда ли, что Лаура Ковеси и Михаил Саакашвили — это примеры, которым нужно следовать или их деятельность и имидж не более чем популизм? И насколько адекватно на Западе воспринимают проблемы молдавской коррупции? Эти и другие вопросы обсудили с политологом Сергеем Манастырлы.
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