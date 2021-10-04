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Курс валют на вторник: евро подорожает, доллар слегка отступит
Курс валют на вторник: евро подорожает, доллар слегка отступит
Курс валют на вторник: евро подорожает, доллар слегка отступит
2021-10-04T22:03+0300
2021-10-04T22:03+0300
экономика
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 5 октября. Евро подорожает по отношению к молдавскому лею, а доллар, напротив, несколько упадет в цене.Евро вырастет в цене на четыре бана и закрепится на уровне 20,4195 лея.Доллар станет дешевле менее, чем на один бан и будет стоить 17,5734 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то первого октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2409 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6625 лея. Румынский лей поднимется в цене до 4,1271 в пересчете на национальную валюту.
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Александр Исаев
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: евро подорожает, доллар слегка отступит

22:03 04.10.2021
102
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 5 октября. Евро подорожает по отношению к молдавскому лею, а доллар, напротив, несколько упадет в цене.
Евро вырастет в цене на четыре бана и закрепится на уровне 20,4195 лея.
Доллар станет дешевле менее, чем на один бан и будет стоить 17,5734 лея.
Зубец: визит МВФ - не всегда к добру - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Радио
Зубец: визит МВФ - не всегда к добру
1 октября, 09:00
196
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то первого октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2409 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6625 лея. Румынский лей поднимется в цене до 4,1271 в пересчете на национальную валюту.
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