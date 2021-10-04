https://ru.sputnik.md/20211004/mayya-sandu-moldova-khochet-uglubit-strategicheskiy-dialog-s-ssha-45261233.html
Майя Санду: Молдова хочет углубить стратегический диалог с США
Майя Санду: Молдова хочет углубить стратегический диалог с США
Майя Санду: Молдова хочет углубить стратегический диалог с США
2021-10-04T19:57+0300
2021-10-04T19:57+0300
2021-10-04T19:57+0300
политика
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майя санду
президент молдовы
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КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Кишиневе с заместителем помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе Робин Данниган.Глава государства также обсудила с зампомощника госсекретаря США программы помощи, которые финансируют Соединенные Штаты в Молдове, в том числе помощь в борьбе с пандемией."Молдова хочет углубить стратегический диалог с США, одним из наших основных партнеров по развитию ", — сказала Майя Санду в ходе беседы с Робин Данниган.
https://ru.sputnik.md/20211004/ssha-otnosheniya-kishinev-tiraspol-45232930.html
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Александр Исаев
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сша, майя санду, президент молдовы
Майя Санду: Молдова хочет углубить стратегический диалог с США
Президент Молдовы назвала Соединенные Штаты одним из основных партнеров по развитию.
КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Кишиневе с заместителем помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе Робин Данниган.
"Мы обсудили повестку развития нашей страны, продвигаемую нынешним правительством. Я получила заверения госпожи Данниган в поддержке Соединенных Штатов в реализации этой повестки", — заявила Майя Санду.
Глава государства также обсудила с зампомощника госсекретаря США программы помощи, которые финансируют Соединенные Штаты в Молдове, в том числе помощь в борьбе с пандемией.
"Молдова хочет углубить стратегический диалог с США, одним из наших основных партнеров по развитию ", — сказала Майя Санду в ходе беседы с Робин Данниган.