https://ru.sputnik.md/20211004/mayya-sandu-moldova-khochet-uglubit-strategicheskiy-dialog-s-ssha-45261233.html

Майя Санду: Молдова хочет углубить стратегический диалог с США

Майя Санду: Молдова хочет углубить стратегический диалог с США

Майя Санду: Молдова хочет углубить стратегический диалог с США

2021-10-04T19:57+0300

2021-10-04T19:57+0300

2021-10-04T19:57+0300

политика

сша

майя санду

президент молдовы

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КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Кишиневе с заместителем помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе Робин Данниган.Глава государства также обсудила с зампомощника госсекретаря США программы помощи, которые финансируют Соединенные Штаты в Молдове, в том числе помощь в борьбе с пандемией."Молдова хочет углубить стратегический диалог с США, одним из наших основных партнеров по развитию ", — сказала Майя Санду в ходе беседы с Робин Данниган.

https://ru.sputnik.md/20211004/ssha-otnosheniya-kishinev-tiraspol-45232930.html

сша

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2021

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сша, майя санду, президент молдовы