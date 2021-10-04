Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211004/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45241223.html
Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации
2021-10-04T09:27+0300
2021-10-04T09:27+0300
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34900606_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_af48cc1a83c77d98d5201c0ca158bebf.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 4 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Центр, у троллейбусной остановки на Южном автобусном вокзале.Автобус будет располагаться в Трушенах, на улице 27-го августа, 2, у местного Центра здоровья.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 5 октябряТроллейбус будет находиться в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин". Автобус будет располагаться на Ботанике, на улице Каля Басарабией, 8, у оптового рынка.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211002/kuda-mozhno-vyekhat-s-moldavskim-covid-sertifikatom-obnovlennye-dannye-45212067.html
https://ru.sputnik.md/20211003/ocheredi-na-vaktsinatsiyu-v-kishineve-u-mobilnykh-privivochnykh-punktov----azhiotazh-45229862.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34900606_0:0:2544:1908_1920x0_80_0_0_2b6ee830cee23d599e8872273b5d2003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации

09:27 04.10.2021
13
© Sputnik / OsmatescoМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 4 октября, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Центр, у троллейбусной остановки на Южном автобусном вокзале.
Автобус будет располагаться в Трушенах, на улице 27-го августа, 2, у местного Центра здоровья.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 5 октября

Троллейбус будет находиться в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".
Автобус будет располагаться на Ботанике, на улице Каля Басарабией, 8, у оптового рынка.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Коронавирус
Куда можно выехать с молдавским COVID-сертификатом: обновленные данные
2 октября, 14:03
740
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Мобильный пункт вакцинации на Буюканах - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
Коронавирус
Очереди на вакцинацию: в Кишиневе у мобильных прививочных пунктов ажиотаж
Вчера, 13:21
700
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:27Где в Кишиневе 4 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
08:45Мир за сутки: новый премьер Японии, крушение вертолета и ситуация с COVID
08:30Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя
08:00Спэтару: другая любовь PAS к Западу или традиционное сотрудничество с Востоком
07:30В мэрии Кишинева обсудят готовность к началу отопительного сезона
07:00Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать в начале недели
00:01Погодные рекорды Молдовы 4 октября
ВчераКогда суждено поправиться: ученые нашли ген ожирения
ВчераБодр и спортивен: Эрдоган поделился видео игры в баскетбол после слухов о тяжелом недуге
Вчера"Хочу голосовать за женщину": в Комрате избиратель потребовал поменять участок
ВчераПутин случайно "подслушал" заседание кабмина
ВчераЗахарова: Киев прикрывает "наглостью" несоразмерность амбиций
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераБудущее Молдовы: какая национальная идея нужна стране для успеха
ВчераАрмия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных
ВчераВ Омане бушует циклон "Шахин": объявлена эвакуация
ВчераНа юго-востоке Милана упал самолет: есть погибшие
ВчераНулевая терпимость: врач рассказал, почему насморк "сам" не пройдет
ВчераСтрельба на границе: румынские пограничники ранили подозреваемого в контрабанде