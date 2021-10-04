https://ru.sputnik.md/20211004/moldavskie-avtoperevozchiki-kategorichny-chto-budet-tarif-proezd-45260575.html

Молдавские автоперевозчики категоричны: что будет с тарифом на проезд

Молдавские автоперевозчики категоричны: что будет с тарифом на проезд

В Молдове возможно новое подорожание – автоперевозчики настаивают на повышении тарифа на проезд

2021-10-04T20:36+0300

2021-10-04T20:36+0300

2021-10-04T20:36+0300

радио

в молдове

пассажироперевозки

транспортники

тариф на проезд

рост тарифа

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Либо услуга автомобильных пассажирских перевозок будет дорожать, либо она вовсе исчезнет. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы (APOTA) Олег Алекса.По его словам, за последние полтора года из отрасли уволились порядка 1500 водителей. Как считает собеседник, эта цифра говорит о катастрофическом состоянии всего сегмента автомобильных пассажирских перевозок.Молдавские транспортники требуют увеличить тарифы и угрожают протестом>>>Почему тариф надо повышать?Одна из основных причин для повышения тарифов на проезд, на котором настаивают автомобильные перевозчики, – это рост цен на топливо."Волна повышения цен на дизельное топливо началась еще с декабря прошлого года, но за последний месяц наблюдается ежедневный рост. Потребление "дизеля" – это одна из составляющих для оказания услуги по перевозке пассажиров", – отметил Алекса.Он уточнил, что есть и другие аспекты, решение которых затягивается уже несколько лет, а они негативно влияют на себестоимость услуги автомобильных пассажирских перевозок. Речь идет в том числе о работе автовокзалов и о страховании, которое также увеличилось в цене."После того, как был утвержден новый тариф в декабре 2019 года, расчеты о себестоимости услуги по перевозке пассажиров больше не проводились. Законодательство же требует, чтобы раз в год тариф пересматривался. В тех случаях, когда речь идет о резком или значительном повышении цен на составляющие тарифа, министерство должно чаще, чем раз в год проводить эти расчеты. Мы же видим, что уже практически два года тариф не менялся", – уточнил собеседник.Эксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет>>>По его словам, после вступления в силу в Молдове нового закона о нефтепродуктах и ежедневного роста цен на топливо автоперевозчики решили направить письменное обращение министру инфраструктуры и регионального развития. Как отметил собеседник, по закону в министерстве должно ответить на письмо в течение 30 дней.Представитель APOTA уточнил, что последний раз стоимость проезда на транспорте менялась в декабре 2019 года, когда была установлена ​​цена 60 банов за километр.При этом, как отметил собеседник, в настоящее время перевозчики работают по этому тарифу, который всего на два бана выше рассчитанного экспертами в 2012 году, когда дизельное топливо стоило 16,6 лея за литр и при зарплате 1200 леев в месяц для водителя.Письмо министруСоюз ассоциаций автоперевозчиков (APOTA) направил запрос в Министерство инфраструктуры и регионального развития, адресованный министру Андрею Спыну. Транспортники требуют вмешательства властей в урегулировании сложной ситуации, в которой оказалась отрасль, и повышения тарифов на поездки.В APOTA обратили внимание на то, что перевозчики больше не могут покрывать свои расходы, и эта проблема стала более заметной после первой волны роста цен на дизельное топливо.НАРЭ - о ситуации на рынке нефтепродуктов: цены на топливо могли быть выше>>>Транспортники отметили, что в начале этого года они направили запрос в Министерство экономики и инфраструктуры, в котором также просили пересмотреть тарифы, но министерство проигнорировало требования.В письме транспортники призвали власти найти эффективные меры для вывода перевозчиков из тупика."Одна из мер – расчет и утверждение тарифов на услуги автовокзала и регулярного автомобильного транспорта. APOTA и транспортные компании надеются, что министерство изменит свое отношение к этим проблемам, к отрасли и к перевозчикам", – добавил Алекса.Перевозчики выразили надежду, что министерство будет действовать прозрачно и понятно и сложившаяся ситуация не станет причиной судебных исков и объявления протестов.Что будет с тарифом?Как уточнил Алекса, вопрос тарифа на проезд – прерогатива Министерства инфраструктуры и регионального развития."Мы бы хотели увидеть новый подход. Если они хотят с нами разговаривать, то это значит, что они берут карандаш и бумагу и начинают писать и показывать свои расчеты, а мы им свои. Таким образом, начнем двигаться друг к другу, понимая, в каком положении обе стороны. Понятно, что есть и политическое, и социальное давление на министра по поводу принятия решения о тарифе. Но министерство должно понимать и нас – мы покупаем не виртуальное топливо, а по тому закону, который они приняли недавно", – добавил глава Союза ассоциаций автоперевозчиковТарифные спорыВопрос расчета и утверждения тарифа на проезд автоперевозчиками поднимается профильным Союзом регулярно, рассказал Алекса.Он уточнил, что последняя инициатива, которую подписали в парламенте прошлого созыва в том числе депутаты нынешнего большинства, предполагала снятие политического напряжения с профильного министерства."Предлагалось, чтобы тарифы временно утверждались Национальным агентством автотранспорта, но, по нашему мнению, эти полномочия затем должны перейти Национальному агентству по регулированию энергетики. Однако эта инициатива по-прежнему лежит на полке. Видимо, она пока не в приоритете для нынешней сессии парламента", – сказал глава Союза ассоциаций автоперевозчиков.Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало>>>По словам Алексы, сейчас больше 20% регулярных рейсов не осуществляется вообще и еще примерно столько же выполняется с нарушениями.Как подчеркнул собеседник, стоимость билета на таких маршрутах очень низкая, и содержать их невыгодно.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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