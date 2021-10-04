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В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы
В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы
В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы
2021-10-04T10:22+0300
2021-10-04T10:22+0300
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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. В Молдову прибыла с визитом заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Центральной и Восточной Европы Робин Данниган. Об этом сообщили в посольстве США в Кишиневе. "Помимо Республики Молдова она посетит также Швейцарию и Украину, чтобы обсудить региональные проблемы", – говорится в сообщении посольства. Как отметили в диппредставительстве, Данниган ранее, с июля 2018 года по июль 2021-го, занимала должность временного поверенного в делах и заместителя главы Миссии посольства США в Австрии.
https://ru.sputnik.md/20211004/ssha-otnosheniya-kishinev-tiraspol-45232930.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, сша, посольство сша в молдове

В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы

10:22 04.10.2021
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Флаг США - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кроме Молдовы представитель США посетит Украину и Швейцарию.
КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. В Молдову прибыла с визитом заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Центральной и Восточной Европы Робин Данниган. Об этом сообщили в посольстве США в Кишиневе.
"Помимо Республики Молдова она посетит также Швейцарию и Украину, чтобы обсудить региональные проблемы", – говорится в сообщении посольства.
Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Вмешиваются ли США в отношения Кишинева и Тирасполя
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Как отметили в диппредставительстве, Данниган ранее, с июля 2018 года по июль 2021-го, занимала должность временного поверенного в делах и заместителя главы Миссии посольства США в Австрии.
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