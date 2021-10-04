https://ru.sputnik.md/20211004/moldova-gossekretar-ssha-vostochnaia-evropa-45242406.html

В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы

В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы

В Молдову прибыла зампомощника госсекретаря США по делам Восточной Европы

2021-10-04T10:22+0300

2021-10-04T10:22+0300

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посольство сша в молдове

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КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. В Молдову прибыла с визитом заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Центральной и Восточной Европы Робин Данниган. Об этом сообщили в посольстве США в Кишиневе. "Помимо Республики Молдова она посетит также Швейцарию и Украину, чтобы обсудить региональные проблемы", – говорится в сообщении посольства. Как отметили в диппредставительстве, Данниган ранее, с июля 2018 года по июль 2021-го, занимала должность временного поверенного в делах и заместителя главы Миссии посольства США в Австрии.

https://ru.sputnik.md/20211004/ssha-otnosheniya-kishinev-tiraspol-45232930.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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