https://ru.sputnik.md/20211004/moldove-obyavlen-zheltyy-kod-vdol-reki-prut-45254579.html

В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут: в чем причина

В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут: в чем причина

В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут:

2021-10-04T16:23+0300

2021-10-04T16:23+0300

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государственная гидрометеорологическая служба молдовы

прут

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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила гидрологическое предупреждение в связи с низким уровнем воды в бассейне реки Прут.Предупреждение будет активно до 12 октября.При этом власти призывают предпринимателей и население рационально расходовать водные ресурсы.Гидрологический "желтый код" означает, что в определенном водном бассейне существуют риски, которые не приводят к значительному ущербу, но требуют повышенной бдительности.

https://ru.sputnik.md/20210920/v-moldove-obyavili-zheltyy-kod-gidrologicheskoy-opasnosti-44897269.html

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