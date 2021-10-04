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В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут: в чем причина
В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут: в чем причина
В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут:
2021-10-04T16:23+0300
2021-10-04T16:23+0300
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КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила гидрологическое предупреждение в связи с низким уровнем воды в бассейне реки Прут.Предупреждение будет активно до 12 октября.При этом власти призывают предпринимателей и население рационально расходовать водные ресурсы.Гидрологический "желтый код" означает, что в определенном водном бассейне существуют риски, которые не приводят к значительному ущербу, но требуют повышенной бдительности.
https://ru.sputnik.md/20210920/v-moldove-obyavili-zheltyy-kod-gidrologicheskoy-opasnosti-44897269.html
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в молдове, молдова, государственная гидрометеорологическая служба молдовы, прут

В Молдове объявлен "желтый код" вдоль реки Прут: в чем причина

16:23 04.10.2021
148
© Sputnik / Miroslav RotariПрут
Прут - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Синоптики призывают предпринимателей и население рационально расходовать водные ресурсы.
КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила гидрологическое предупреждение в связи с низким уровнем воды в бассейне реки Прут.
Предупреждение будет активно до 12 октября.
"В связи с осенним отливом и отсутствием осадков Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает, что в бассейне реки Прут водный баланс будет на низком уровне - 45-50% от среднемноголетних значений", - отмечают в ведомстве.
При этом власти призывают предпринимателей и население рационально расходовать водные ресурсы.
Заповедник Нижний Прут - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности
20 сентября, 16:59
356
Гидрологический "желтый код" означает, что в определенном водном бассейне существуют риски, которые не приводят к значительному ущербу, но требуют повышенной бдительности.
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