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Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Экономист высказал свое мнение о визите миссии МВФ в Молдову, сравнив ее с визитом врача к больному.
2021-10-04T09:00+0300
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Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) – это негативный сигнал, потому что это можно сравнить с визитом врача, который не приходит к здоровому человеку, как и МВФ не приезжает в страны, где все хорошо. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.В заключении Гырбу отметил, что для правящей партии внешние займы являются индикатором благополучия и того, что они правильно проводят свою политику, поэтому проблем с подписанием договора между Молдовой и МВФ не будет.
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Валентина Топоривская
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Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов

09:00 04.10.2021
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Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экономист высказал свое мнение о визите миссии МВФ в Молдову, сравнив ее с визитом врача к больному.
Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) – это негативный сигнал, потому что это можно сравнить с визитом врача, который не приходит к здоровому человеку, как и МВФ не приезжает в страны, где все хорошо. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Если МВФ приехал в Молдову, это говорит о том, что в нашей стране существуют проблемы, которые мы решить не в состоянии, и для этого нам нужна помощь внешних партнеров. Разумеется, я думаю, что соглашение будет подписано, так как правительство Молдовы и руководящую верхушку представляет партия, у которой в парламенте большинство и которая ориентирована на получение как можно большего числа займов по принципу "чем больше – тем лучше", – считает эксперт.

В заключении Гырбу отметил, что для правящей партии внешние займы являются индикатором благополучия и того, что они правильно проводят свою политику, поэтому проблем с подписанием договора между Молдовой и МВФ не будет.
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