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Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Экономист высказал свое мнение о визите миссии МВФ в Молдову, сравнив ее с визитом врача к больному.
2021-10-04T09:00+0300
2021-10-04T09:00+0300
2021-10-04T09:00+0300
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Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) – это негативный сигнал, потому что это можно сравнить с визитом врача, который не приходит к здоровому человеку, как и МВФ не приезжает в страны, где все хорошо. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.В заключении Гырбу отметил, что для правящей партии внешние займы являются индикатором благополучия и того, что они правильно проводят свою политику, поэтому проблем с подписанием договора между Молдовой и МВФ не будет.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, мвф, международный валютный фонд
Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов
Экономист высказал свое мнение о визите миссии МВФ в Молдову, сравнив ее с визитом врача к больному.
Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) – это негативный сигнал, потому что это можно сравнить с визитом врача, который не приходит к здоровому человеку, как и МВФ не приезжает в страны, где все хорошо. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Если МВФ приехал в Молдову, это говорит о том, что в нашей стране существуют проблемы, которые мы решить не в состоянии, и для этого нам нужна помощь внешних партнеров. Разумеется, я думаю, что соглашение будет подписано, так как правительство Молдовы и руководящую верхушку представляет партия, у которой в парламенте большинство и которая ориентирована на получение как можно большего числа займов по принципу "чем больше – тем лучше", – считает эксперт.
В заключении Гырбу отметил, что для правящей партии внешние займы являются индикатором благополучия и того, что они правильно проводят свою политику, поэтому проблем с подписанием договора между Молдовой и МВФ не будет.