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Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов

Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов

Экономист высказал свое мнение о визите миссии МВФ в Молдову, сравнив ее с визитом врача к больному.

2021-10-04T09:00+0300

2021-10-04T09:00+0300

2021-10-04T09:00+0300

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Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов Гырбу: индикатор благополучия для PAS – наращивание внешних займов

Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) – это негативный сигнал, потому что это можно сравнить с визитом врача, который не приходит к здоровому человеку, как и МВФ не приезжает в страны, где все хорошо. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.В заключении Гырбу отметил, что для правящей партии внешние займы являются индикатором благополучия и того, что они правильно проводят свою политику, поэтому проблем с подписанием договора между Молдовой и МВФ не будет.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, мвф, международный валютный фонд